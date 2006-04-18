پل بزرگ آزادگان تا پايان ارديبهشت به بهره برداري مي رسد

محمود دادگو در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج گفت: اين پل با رقمي بالغ بر 60 ميليارد ريال ساخته شده و روزهاي پاياني ساخت خود را طي مي كند.

وي افزود: بودجه اوليه ساخت اين پل 34 ميليارد ريال بود كه در مراحل انتهايي با موافقت شوراي شهر به 60 ميليارد ريال رسيد.

رئيس شوراي شهر كرج خاطر نشان كرد: قرار بود پل در ايام ولادت پيامبر اسلام به بهره برداري برسد كه به دليل برخي مسائل فني اين كار به تعويق افتاد.

دادگو تصريح كرد: استاندارد نبودن برخي قسمتهاي پل و نياز به مقاوم سازي در برخي بخشها ، علت اصلي به تعويق افتادن افتتاح اين پل عظيم است.

رئيس شوراي شهر كرج يادآور شد: هم اكنون كارشناسان و كارگران در حال رفع نقائص پل هستند و تا پايان ارديبهشت تمامي مراحل ساخت پل به پايان مي رسد.

پل عظيم آزادگان در شمال كرج به طول بيش از 2 كيلومتر با حضور يكي از مسئولان كشوري به بهره برداري خواهد رسيد. اين پل يكي از بزرگترين پلهاي ساخته شده در شهرهاي كشور است كه در فاز بعدي اجراي آن زيرگذري با همين نام در زير آن احداث خواهد شد.