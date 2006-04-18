تكليف صباباتري براي راهيابي به فينال مشخص خواهد شد

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين مرحله هرتيمي كه ازمجموع سه بازي، دردوبازي به پيروزي دست يابد، به فينال راه مي يابد. با اين توضيح كه چنانچه نتيجه بازيها به بازي سوم بكشد يعني دردوبازي اول ودوم دوتيم يك بريك مساوي شوند بازي سوم درخانه تيمي برگزارمي شود كه بازي اول درآنجا برگزارشده است.

ازآنجا كه تيم صباباتري درمرحله مقدماتي ليگ غرب آسيا با قدرت قهرمان شد و بلواستارز به مقام سوم رسيده بود، بازي اول درتهران برگزارشد، بازي دوم درلبنان برگزارخواهد شد وچنانچه قرارباشد بازي سوم تعيين كننده باشد، بازي سوم نيز درتهران به انجام مي رسد.

شايان ذكر است: دوتيم ساجس لبنان و الجلاء سوريه برگزاركننده بازي ديگرنيمه نهائي هستند.