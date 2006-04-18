دستيابي به فناوري هاي نوين تضمين كننده استقلال كشور است

به گزارش خبرنگار"مهر" در اراك، آيت الله احمد محسني گركاني در جمع پاسداران و سربازان گروه مهندسي 42 قدر اراك افزود: چرخه سوخت و تكميل علوم فناوري هسته اي جز در سايه ايستادگي و مقاومت جوانان غيرتمند ايران به دست نمي آمد.

وي افزود: چرخه سوخت هسته اي بزرگترين صنعت امروز جهان است كه دانشمندان ايراني به آن دست يافتند و خوشحالي مسلمانان جهان را برانگيختند.

آيت الله محسني گركاني در ادامه با تبريك موفقيت ايران در تكميل چرخه سوخت تصريح كرد: جوانان ايراني نشان دادند هرجا و مسئولين از آنان حمايت كنند مي توانند افتخار و ارزش آفرين باشند كه اين روند بايد ادامه يابد و تنها به اين مقطع ختم نشود.

وي بومي سازي چرخه سوخت در مدت كم را نشان دهنده نبوغ و قدرت علمي جوانان دانشمند مسلمان ايراني عنوان كرد و گفت: همين يك نمونه كافي ست تا اروپاييان باور كنند ريشه و بنيان علم در بين مسلمانان و ايران است و علم از ايران به اروپا رفته است.

امام جمعه اراك نتيجه وحدت واقعي را افزايش قدرت و توانايي ملي عنوان و تصريح كرد: وحدت واقعي در سايه ولايت فقيه ميسر مي شود و مي تواند دشمنان را در اهداف زياده خواهشان ناكام گذارد. وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به نامگذاري امسال به نام پيامبر اعظم (ص) گفت: اين سال مي تواند آغاز وحدت بيش از پيش مسلمانان جهان در مقابل استكبار و دشمن مشترك اسرائيل باشد.

آيت الله گركاني بر تبيين سيره وروش زندگي و برخورد پيامبر اعظم با مسائل جامعه ، اجتماع ، اقتصاد و سياست در سال پيامبر اعظم تاكيد كرد و گفت: پيامبردر طول ماموريت الهي خود حكومت ديكتاتوري را منسوخ و عدالت را جايگزين آن كرد.

در اين ديدار سردار محمد حسين امير احمدي فرمانده گروه مهندسي 42 قدر اراك ، ايران را كشوري مقتدر خواند و گفت: كشور در سايه ولايت به عنوان عامل بازدارنده در مقابل زياده خواهي ها آماده دفاع از كيان، عقيده و كشور خود است.

در اين مراسم از 350 سرباز و نيروي كادري اين گروه كه موفقيت هايي را در سال گذشته كسب كرده بودند تقدير شد.