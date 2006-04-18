به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، مراسم رژه نيروهاي ارتش، همزمان با 29 فروردين روز ارتش جمهوري اسلامي ايران صبح امروزدر حضور فرماندهان عالي رتبه نظامي كشور، جمعي از خانواده شهدا و وابستگان نظامي كشورهاي خارجي در تهران در كنار مرقد مطهر حضرت امام خميني (ره) پس از سخنراني رئيس جمهور برگزار مي شود.

در اين مراسم علاوه بر رژه يگان هاي از نيروهاي سه گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران، قرار است يگانهاي مختلف نيروهاي سه گانه ارتش مهمترين دستاوردهاي تحقيقاتي و خودكفايي خود را به نمايش بگذارند.

رژه هوايي انواع بالگردها و هواپيماهاي نيروي هوايي ارتش از ديگر برنامه هاي است كه در اين روز به اجرا در خواهد آمد.

به گزارش مهر ، همچنين جديدترين تجهيزات راداري ، سامانه هاي موشكي و تجهيزات پيشرفته مخابراتي و ارتباطي نيز در رژه بزرگ روز ارتش به نمايش گذاشته خواهد شد.

گفتني است؛ بيش از صد خبرنگار، عكاس و تصويربردار رسانه هاي داخلي و خارجي مراسم امروز را پوشش خبري مي دهند.