افشاگري يك كارشناس آلماني درباره عوامل پشت پرده ترور نخست وزير اسبق لبنان

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الخليج، اطلاعات جديد به دست آمده از يك منبع آلماني روند تحقيقات بين المللي ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان را تغيير داده است.

اين اطلاعات بر اين موضوع تاكيد دارد كه رژيم صهيونيستي در وراي اين ترور قرار دارد و همچنين براساس آن كاخ سفيد و دتليو مهليز قاضي آلماني رئيس سابق تيم بين المللي بررسي ترور حريري، روند تحقيقات را گمراه كردند.

پس از روزها از حمله اي كه روزنامه هاي آلماني عليه مهليز انجام دادند، پايگاه اينترنتي " شام پرس" و پايگاه اينترنتي لبناني " نيو تي في" خلاصه اي از كتاب "يورگن كابن كوبليه" كارشناس آلماني علوم جرايم سياسي با عنوان "پروند ترور حريري : پنهان اسناد و مدارك در لبنان" را منتشركردند.



براساس اين اطلاعات، مهليز متهم به اين است كه عمدا روند تحقيقات ترور حريري را بنا به درخواست آمريكا منحرف مي كرد.



نويسنده اين كتاب، اتهامات وارده به سوريه مبني بر دست داشتن در ترور را كذب خواند و براي اثبات اتهاماتش عليه اسرائيل به اين ترور به اين بسنده مي كند كه دستگاه پارازيتي كه حريري از آن استفاده مي كرد، وارادتي از يك شركت اسرائيلي بود.

وي همچنين بر اين مسئله تاكيد دارد كه تنها اين شركت قادر به از كارانداختن سيستم ويژه ارسال و دريافت فركانس ها است و خود اين دستگاه ها از شبكه مركزي سيستم هاي الكترونيكي كنترل مي شد.

اين كارشناس آلماني به بحث خود در اين كتاب ادامه مي دهد تا جايي كه مي رسد به جايي كه با يكي از كارمندان اين شركت اسرائيلي صحبت مي كند و پرده از اين مسئله بر مي دارد كه اين كارمند تا سال هاي گذشته كارمند سازمان جاسوسي اسرائيل بوده است.

به نوشته اين روزنامه چاپ امارات ، كوبليه به اين مسئله تاكيد دارد كه وي با دقت به تحقيق پرداخته تا جايي كه به اين نتيجه دست يافت كه تمام دستگاه هاي پارازيت كه كاروان مشايعت كننده حريري آن را به كار برد، يك ساعت پيش از وقوع عمليات از كار افتاده بودند و نه تنها دستگاه هاي تلفن همراه، بلكه هر دستگاه كنترل از راه دور كه جهان آن را مي شناسد و براي كنترل از راه دور استفاده مي شود، نيز از كار افتاد.

اين كارشناس آلماني بر اين باور است پسران حريري از روي عواطف و احساسات ، ترجيح مي دهند كه با گوش دادن به نصيحت هاي رئيس جمهوري يك كشور اروپايي كه دوست وفادار پدرش بود ( احتمالا ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه است) سوريه را به دست داشتن دراين عمليات متهم كنند.

كوبليه همچنين تاكيد كرد اين عمليات جزئي از برنامه آمريكايي فرانسوي است كه لبنان را هدف قرار مي دهد.

اين نويسنده درعين حال از وجود روابط مخفيانه در ترور حريري بين راستگراهاي اسرائيلي ونو محافظه كاران كاخ سفيد و همچنين بين مهاجران لبناني در آمريكا، در راسشان زياد عبدالنور رئيس كميته آمريكايي براي آزادي لبنان پرده برداشت.

وي تاكيد كرد: عبدالنور فهرستي از اسامي سياستمداران لبناني براي خلاص شدن از دست آنها را تنظيم كرد كه يكي از آنها رفيق حريري نخست وزيري اسبق لبنان بود.