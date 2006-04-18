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۲۹ فروردین ۱۳۸۵، ۸:۵۰

تقاضاي تحقيق و تفحص از عملكرد شبكه بانكي در دستور كار مجلس

تقاضاي تحقيق و تفحص از عملكرد شبكه بانكي در دستور كار مجلس

تقاضاي تحقيق و تفحص از عملكرد شبكه بانكي كشور ( كليه بانك‌هاي داخلي و شعبات خارجي ) در دستور كار جلسه امروز سه‌شنبه مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، گزارش كميسيون اقتصادي مجلس مبني بر تصويب تقاضاي تحقيق و تفحص از عملكرد شبكه بانكي كشور ( كليه بانك‌هاي داخلي و شعبات خارجي ) در دستور كار جلسه امروز سه‌شنبه مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي از تحقيق و تفحص از عملكرد شعبات خارجي بانك هاي داخلي در آينده اي نزديك با موافقت رييس مجلس خبر داده است.

محمد شاهي عربلو در گفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" به دلايل 4 گانه نمايندگان مجلس براي تحقيق و تفحص از عملكرد شعبات خارجي بانك هاي داخلي اشاره و تصريح كرده است: براساس اظهارات اين نمايندگان مجلس، تاكنون هيچ اطلاعي از اين شعبات به نمايندگان واصل نشده است.

شاهي عربلو اظهارداشته است: همچنين يكي ديگر از دلايل ديگر براي تحقيق و تفحص از شعبات خارجي بانك هاي داخلي، نبود يك برنامه مشخص در خصوص آنها گزارش شده است.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفته است: نمايندگان خواستار اين تحقيق و تفحص بر رعايت نكردن قانون بانكداري بدون ربا در شعبات خارجي بانك هاي داخلي تاكيد دارند.

وي عدم گزارش از درآمد و هزينه هاي شعبات خارجي بانك هاي داخلي را دليل چهارم مطرح شده براي تحقيق و تفحص از اين گونه موسسات عنوان كرده است.
کد مطلب 313293

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