همكاري هاي فرهنگي ايران و پرتغال افزايش مي يابد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، رئيس موزه ملي ايران در نشستي كه با حضور مسئولان ميراث فرهنگي و موزه داري كشور پرتغال برگزار شد ، افزود: بهترين راه براي شناخت بهتر يك ملت و آشنا شدن با آثار آن ورود از طريق فرهنگ وتمدن آن كشور است و چيزي كه از اين پس صلح جهاني را تمديد دوستي هاي فرهنگي است .

محمدرضا كارگر خاطر نشان كرد: خوشحاليم كه پرتغال ايران را براي شناخت بهتر انتخاب كرده و اطمينان داريم كه اين گروه كه متشكل از افراد فرهيخته ، فرهنگي و دانشگاهي هستند سفيران فرهنگ و تمدن ايران خواهند بود.

رئيس موزه ملي ايران تاكيد كرد: ويرايش كتاب سفر به ايران به كشور گلهاي سرخ نيز كه توسط يكي از اعضاي نويسنده اين گروه نوشته شده ، مي تواند تاثير بسزايي در روابط فرهنگي و ايجاد دوستي ميان دو كشور داشته باشد .

كارگر افزود: آخرين نمايشگاه 7 هزار ساله هنر ايران نيز كه در پرتغال برگزار شد از نظر كارشناسان بين المللي اين نمايشگاه بهترين نمايشگاه خارجي در پرتغال بود. همچنين متقابلا پرتغالي ها نيز براي معرفي فرهنگ و تمدن خود درخواست برگزاري نمايشگاهي در ايران كرده اند كه اين امر ظرف مدت كوتاهي پس از بررسي كارشناسي انجام مي شود.

سرپرست دفتر بازاريابي و تبليغات گردشگري سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري نيز در اين نشست گفت: سازمان آماده همكاري با تمامي كشورها در بخشهاي ميراث فرهنگي وگردشگري است و در حال حاضر نيز نسبت به اطلاع رساني ، تبليغات و بازاريابي اقدامات لازم را انجام مي دهد.

عليرضا زماني افزود: با مسئولان پرتغالي توافقنامه اي امضا كرده ايم كه براساس آن تسهيلاتي براي ورود گردشگران به اين دو كشور بيش از گذشته فراهم خواهد شد و به طور حتم گروه بازديدكننده پرتغالي مي توانند تاثير خوبي در رشد موزه ها ي كشور داشته باشد.

همچنين رئيس گروه دوستداران موزه پرتغال نيزگفت: يكي از فعاليتهاي اين گروه برگزاري تورهاي گردشگري به كشورهاي متمدن و آشنا شدن با فرهنگ و تمدن آن ملتهاست و برهمين اساس در اين سفر از ايران و شهرهاي اصفهان ، شيراز ، تخت جمشيد ، بندرعباس و جزيره هرمز كه داراي آثار و جاذبه هاي تاريخي زيادي است ، بازديد كرده ايم.

مارينا براندو لوكاس افزود: ساخت فيلم مستند در مورد تخت جمشيد و تنگه پرتغاليها يكي از برنامه هاي مهم اين گروه است و همچنين يكي از اعضاي گروه كتاب شعري با عنوان ليله القدر نوشته است كه بزودي به فارسي ترجمه خواهد شد.