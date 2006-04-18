ارتش جمهوري اسلامي ايران منادي صلح و امنيت براي منطقه است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، محمود احمدي نژاد صبح امروز در سالروز ارتش جمهوري اسلامي و در مراسم رژه يگان هاي ارتش در مرقد مطهر امام خميني (ره) با گراميداشت 29 فروردين روز ارتش و يادآوري نام شهيدان فلاحي ، فكوري ، نامجوو صياد شيرازي و... گفت: ارتش ايران و همه رزمندگان اسلام ارتشي توحيدي و متكي به خدا هستند كه ملاك بهشت را به آنان نويد مي دهند.

وي ارتشيان و سپاهيان را آماده جانفشاني در راه خدا و تحت ولايت خدا عنوان كرد و خطاب به نيروهاي ارتش افزود: امروز شما از قوي ترين ارتش هاي جهان هستيد چون به خدا متكي هستيد و دشمنان نيز اين مسئله را به خوبي مي دانند كه ايمان و تعهد شما نسبت به اسلام و ايران ارتشي قدرتمند ايجاد كرده كه با اقتدار مي توانند از كيان ايران دفاع نموده ، دست هر متجاوزي را قطع كرده و ننگ پشيماني را در پيشاني دشمنان بنشانند .

احمدي نژاد اظهار داشت: ارتش موحدين بايد آماده ، مجهيز به فناورهاي روز و هوشيار باشند و پيام صلح و امنيت را به منطقه و كشورهاي همسايه اعلام نمايد.

رئيس جمهور با بيان اينكه امروز ارتش جمهوري اسلامي ايران منادي صلح و امنيت است، تصريح كرد : اقتدار ارتش براي هيچ كس تهديد نيست چرا كه ارتش ما در مقابل دوستان خاضع و در مقابل دشمنان چون شهابي خط شكن است.

وي با تاكيد بر اينكه ارتش ايران براي هيچ ملتي تهديد محسوب نمي شود گفت: ما خواهان صلح و امنيت و پيشرفت براي همه كشورها خصوصا كشورهاي همسايه هستيم و آن را جزيي از امنيت خود مي دانيم .

رئيس جمهور با قدرداني از جواناني كه منشا فناوريهاي جديد در ارتش و ساير قواي مسلح بوده اند، تاكيد كرد: از افسران ، سربازان و همه قواي مسلح بويژه ارتش سرافراز جمهوري اسلامي كه همواره آمادگي خود را حفظ مي كند سپاسگزاري مي كنم .

به گزارش خبرنگار ما، پس از سخنان رئيس جمهور رژه نيروهاي ارتش جمهوري اسلامي از مقابل كلام الله مجيد ، تمثال مبارك بنيانگذار جمهوري اسلامي و مقام معظم رهبري ، رئيس جمهور و فرماندهان عاليتربه نظامي آغاز شد.