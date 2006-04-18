فرشاد فرشته حكمت، تهيه كننده اين مجموعه مستند، در گفتگو با خبرنگار تلويزيوني "مهر" درباره مضمون كلي مجموعه گفت: "اين اثر مستند به مسايل و جنبه هاي مختلف به وجود آمدن بهار جديد و سال نو مي پردازد و در اين بين آداب و رسوم و فعاليت هاي اقوام مختلف ايراني را از جنبه هاي سمبوليسم، قوم شناسي، اسطوره شناسي و مردم شناسي مورد بررسي قرار مي دهد. اين اثر در اصل در دو بخش قوم شناسانه و قوم نگارانه و از سوي ديگر جنبه آئيني تهيه و توليد مي شود."



در توليد مجموعه مستند "شكوه شكفتن" فيلمسازان مختلفي مشاركت داشته اند، به اين ترتيب كه قسمت هاي "خروش خموش"، "آناهيد"، "آبي سرخ"، "هفت گام سبز" و "رستم" را فرشاد فرشته حكمت، "نو سال" را فرهاد مهرانفر، "ريشه ها" را محمد مقدم، "نغمه عيد"، "قصه هاي كرسي" و "از زمستان درآمدم" را حسن دهقان، "روز آفرينش" را سودابه مجاوري، "اين سخن آبي است" را رضا مجلسي و "پرواز در آينه" را مسعود سفلايي كارگرداني كرده اند.

فرشته حكمت در ادامه يادآور شد: "اين مجموعه مستند در استان هاي مختلف كشور از جمله تهران، آذربايجان غربي، اردبيل، زنجان، اصفهان، فارس، بوشهر، گيلان و مازندران توليد شده و در مجموعه قبلي با عنوان "فصل شكفتن" آداب و رسوم اهالي ساير استان هاي كشور مورد بررسي قرار گرفته است."



قسمت "نو سال" كه اين هفته از مجموعه "شكوه شكفتن" پخش مي شود به جنبه هاي مختلف آداب و رسوم مردم در استان گيلان مي پردازد و در اين بين اشاره هايي به آئين كهن "عروس گله" در گيلان دارد. فرهاد ربيعي فيلمبردار، موسي عليجاني آهنگساز و فرهاد مهرانفر نويسنده و كارگردان و محقق اين قسمت هستند.



مجموعه مستند "شكوه شكفتن" در قالب 13 قسمت 28 تا 35 دقيقه اي توليد شده و پنجشنبه ها ساعت 30/20 از شبكه چهار پخش مي شود.