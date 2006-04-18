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۲۹ فروردین ۱۳۸۵، ۱۱:۳۷

مستند "شكوه شكفتن" با "نو سال" ادامه مي‌يابد

مجموعه مستند "شكوه شكفتن" اين هفته با پخش قسمت "نو سال" ادامه پيدا مي‌كند.

فرشاد فرشته حكمت، تهيه كننده اين مجموعه مستند، در گفتگو با خبرنگار تلويزيوني "مهر" درباره مضمون كلي مجموعه گفت: "اين اثر مستند به مسايل و جنبه هاي مختلف به وجود آمدن بهار جديد و سال نو مي پردازد و در اين بين آداب و رسوم و فعاليت هاي اقوام مختلف ايراني را از جنبه هاي سمبوليسم، قوم شناسي، اسطوره شناسي و مردم شناسي مورد بررسي قرار مي دهد. اين اثر در اصل در دو بخش قوم شناسانه و قوم نگارانه و از سوي ديگر جنبه آئيني تهيه و توليد مي شود."

در توليد مجموعه مستند "شكوه شكفتن" فيلمسازان مختلفي مشاركت داشته اند، به اين ترتيب كه قسمت هاي "خروش خموش"، "آناهيد"، "آبي سرخ"، "هفت گام سبز" و "رستم" را فرشاد فرشته حكمت، "نو سال" را فرهاد مهرانفر، "ريشه ها" را محمد مقدم، "نغمه عيد"، "قصه هاي كرسي" و "از زمستان درآمدم" را حسن دهقان، "روز آفرينش" را سودابه مجاوري، "اين سخن آبي است" را رضا مجلسي و "پرواز در آينه" را مسعود سفلايي كارگرداني كرده اند.

فرشته حكمت در ادامه يادآور شد: "اين مجموعه مستند در استان هاي مختلف كشور از جمله تهران، آذربايجان غربي، اردبيل، زنجان، اصفهان، فارس، بوشهر، گيلان و مازندران توليد شده و در مجموعه قبلي با عنوان "فصل شكفتن" آداب و رسوم اهالي ساير استان هاي كشور مورد بررسي قرار گرفته است."

قسمت "نو سال" كه اين هفته از مجموعه "شكوه شكفتن" پخش مي شود به جنبه هاي مختلف آداب و رسوم مردم در استان گيلان مي پردازد و در اين بين اشاره هايي به آئين كهن "عروس گله" در گيلان دارد. فرهاد ربيعي فيلمبردار، موسي عليجاني آهنگساز و فرهاد مهرانفر نويسنده و كارگردان و محقق اين قسمت هستند.

مجموعه مستند "شكوه شكفتن" در قالب 13 قسمت 28 تا 35 دقيقه اي توليد شده و پنجشنبه ها ساعت 30/20 از شبكه چهار پخش مي شود.

کد مطلب 313330

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