اختصاص كمك هزينه پژوهشي به محققان عضو سازمان كنفرانس اسلامي

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، اين طرح با هدف تامين نيازهاي محققان خلاقي در نظر گرفته شده كه به عضويت موسسات فاقد محققان برجسته و مستعد در آمده باشند. اين طرح تنها به محققاني كه كشورشان عضو سازمان كنفرانس اسلامي (OIC) باشد، تعلق مي گيرد.



بر طبق اين برنامه، زمينه تحقيق براي كليه محققان عضو OIC در رشته هاي بيوتكنولوژي كشاورزي، بيوتكنولوژي بهداشت و رشته هاي پيشرو در زمينه علم و تكنولوژي، علوم مهندسي، گياهان دارويي ، تكنولوژي اطلاعات و علوم ماده مهيا مي شود.



هدف از اختصاص اين كمك هزينه تحصيلي فراهم سازي زمينه انجام تحقيقات علمي و جلوگيري از مهاجرت نخبگان از كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي عنوان شده است.



كمك هزينه تحصيلي COMSTECH-ISESCO به آن دسته از دانشمنداني تعلق مي گيرد كه تحقيقات خود را در سطوح بالاي علمي پايه ريزي كرده باشند. حداكثر مبلغ در نظر گرفته شده براي اين كمك هزينه يك ميليون دلار است . هزينه استفاده از كامپيوترهاي شخصي در اين طرح لحاظ نمي شود.



متقاضيان دريافت اين كمك هزينه بايد تبعه يكي از كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي بوده و از مدرك ph.D برخوردار باشند. اين افراد همچنين بايد در يكي از دانشگاه هاي دولتي كشور خود جايگاه ويژه اي داشته باشند و يا به عضويت يكي از موسسات تحقيقاتي دولتي درآمده باشند. اين كمك هزينه به دانشمندان واجد شرايط جوان زير 40 سال و آن دسته از افرادي كه در زمينه هاي تحقيقاتي با كمبودهاي قابل توجهي مواجه هستند، تعلق مي گيرد.



فرم درخواست متقاضيان بايد با حروف واضح تايپ شده و مهر و امضا داشته باشد.



آخرين مهلت ارسال فرم هاي متقاضيان تا 31 جولاي سال جاري و 31 ژانويه سال 2007 تعيين شده است. اين فرم ها بايد از طريق پست، فاكس يا پست الكترونيكي ارسال شود.