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۲۹ فروردین ۱۳۸۵، ۱۱:۲۶

معاون وزير بازرگاني در گفتگو با "مهر":

طرح تنظيم بازار گوشت تدوين مي‌شود/ دومين مرحله واردات گوشت آغاز شد

طرح تنظيم بازار گوشت تدوين مي‌شود/ دومين مرحله واردات گوشت آغاز شد

معاون وزير بازرگاني اعلام كرد: باتوجه به دستور رئيس‌جمهوري مبني بر تداوم ثبات قيمت‌ها در سال‌جاري، طرح تنظيم بازار گوشت براي كنترل قيمت آن تدوين مي شود.

جواد اكبريان در گفتگوبا خبرنگاراقتصادي مهر با اشاره به افزايش قيمت گوشت در انتهاي سال گذشته، گفت: به علت موضوع بيماري آنفلوانزاي مرغي و كاهش مصرف گوشت سفيد ، قيمت گوشت قرمز بالا رفت.

وي افزود: به منظورتعديل قيمت گوشت قرمز اجازه واردات داده شد كه بخشي از آن صورت گرفته و بخش ديگري از واردات در حال انجام است كه توسط صنايع مواد غذايي صورت خواهد گرفت.

معاون وزير بازرگاني تصريح كرد: با توجه به دستور رئيس جمهور براي تداوم ثبات قيمت‌ها در سال‌جاري ، وزارت بازرگاني در حال مطالعه و تهيه طرحي همانند تنظيم بازارميوه است تا بتوان بر اساس آن، بازارگوشت را نيز تنظيم كرد.

وي خاطرنشان كرد: براساس اين طرح مي توان وارد عمل شد و درصورت نوسان قيمت گوشت به اشكال مختلف از جمله كاهش تعرفه ، واردات ، ذخيره سازي، كنترل قيمت و فعال كردن اصناف براي كنترل قيمت اين محصول مصرفي اقدام كرد. 

 

کد مطلب 313365

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