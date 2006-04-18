جواد اكبريان در گفتگوبا خبرنگاراقتصادي مهر با اشاره به افزايش قيمت گوشت در انتهاي سال گذشته، گفت: به علت موضوع بيماري آنفلوانزاي مرغي و كاهش مصرف گوشت سفيد ، قيمت گوشت قرمز بالا رفت.

وي افزود: به منظورتعديل قيمت گوشت قرمز اجازه واردات داده شد كه بخشي از آن صورت گرفته و بخش ديگري از واردات در حال انجام است كه توسط صنايع مواد غذايي صورت خواهد گرفت.

معاون وزير بازرگاني تصريح كرد: با توجه به دستور رئيس جمهور براي تداوم ثبات قيمت‌ها در سال‌جاري ، وزارت بازرگاني در حال مطالعه و تهيه طرحي همانند تنظيم بازارميوه است تا بتوان بر اساس آن، بازارگوشت را نيز تنظيم كرد.

وي خاطرنشان كرد: براساس اين طرح مي توان وارد عمل شد و درصورت نوسان قيمت گوشت به اشكال مختلف از جمله كاهش تعرفه ، واردات ، ذخيره سازي، كنترل قيمت و فعال كردن اصناف براي كنترل قيمت اين محصول مصرفي اقدام كرد.