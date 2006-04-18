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۲۹ فروردین ۱۳۸۵، ۱۱:۳۴

هفدمين دوره رقابتهاي تكواندو قهرماني آسيا- بانكوك

13 تيم شركت كننده وارد تايلند شدند

13 تيم شركت كننده وارد تايلند شدند

درفاصله 3 روز مانده به آغاز رقابتهاي تكواندو قهرماني آسيا 13 تيم خود را به محل برگزاري مسابقات رسانيده اند.

به گزارش خبرنگار" مهر" براي حضور دراين رقابتها 38 كشورآسيايي اعلام آمادگي كرده اند كه ازاين تعداد تنها 13 كشوربراي حضور دراين مسابقات وارد بانكوك شده اند. ايران، قطر، چين تايپه، قزاقستان ، اردن، پاكستان ، كره جنوبي ، ماكائو، هند، كويت، ويتنام، چين و ژاپن تيم هايي هستند كه با تركيبي كامل در6 وزن مسابقه خواهند داد.

تيم ملي تايلند ميزبان اين رقابتها نيز كه در 8 وزن مسابقه مي دهد روز دوشنبه در سالن تمرين رقابتها كه در ورزشگاه اصلي شهر بانكوك قرار دارد دركنارتيم ملي ايران تمرينات خود راانجام داد.

 

کد مطلب 313366

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