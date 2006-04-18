13 تيم شركت كننده وارد تايلند شدند

به گزارش خبرنگار" مهر" براي حضور دراين رقابتها 38 كشورآسيايي اعلام آمادگي كرده اند كه ازاين تعداد تنها 13 كشوربراي حضور دراين مسابقات وارد بانكوك شده اند. ايران، قطر، چين تايپه، قزاقستان ، اردن، پاكستان ، كره جنوبي ، ماكائو، هند، كويت، ويتنام، چين و ژاپن تيم هايي هستند كه با تركيبي كامل در6 وزن مسابقه خواهند داد.

تيم ملي تايلند ميزبان اين رقابتها نيز كه در 8 وزن مسابقه مي دهد روز دوشنبه در سالن تمرين رقابتها كه در ورزشگاه اصلي شهر بانكوك قرار دارد دركنارتيم ملي ايران تمرينات خود راانجام داد.