خبر خريد 15 هزار عدد دزدگير از يك شركت اسرائيلي تكذيب شد

يك مقام مطلع در وزارت راه و ترابري در گفتگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" اين مطلب را اعلام كرد و گفت: اين وزارت‌خانه نيازي به دزدگير ندارد كه اقدام به خريداري آن از خارج كند.

به گزارش مهر، خليج تايمز و شين هوا طي هفته هاي گذشته خبر داده بودند كه وزارت راه و ترابري ايران اقدام به خريداري 15 هزار عدد دزدگير از يك شركت واسطه چيني خريداري كرده كه 20 درصد آن وارد ايران شده است.

اين دو سايت خبري تصريح كرده بودند: در جريان سفر معاون وزير راه و ترابري ايران به چين، قرارداد خريد اين تعداد دزدگير به امضا رسيده بود.