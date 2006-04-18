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۲۹ فروردین ۱۳۸۵، ۱۱:۵۵

از سوي وزارت راه و ترابري

خبر خريد 15 هزار عدد دزدگير از يك شركت اسرائيلي تكذيب شد

خبر خريد 15 هزار عدد دزدگير از يك شركت اسرائيلي تكذيب شد

وزارت راه و ترابري خبر خريد 15 هزار عدد دزدگير با مارك "سونار" با واسطه يك شركت چيني از شركتي اسرائيلي را تكذيب كرد.

يك مقام مطلع در وزارت راه و ترابري در گفتگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" اين مطلب را اعلام كرد و گفت: اين وزارت‌خانه نيازي به دزدگير ندارد كه اقدام به خريداري آن از خارج كند.

به گزارش مهر، خليج تايمز و شين هوا طي هفته هاي گذشته خبر داده بودند كه وزارت راه و ترابري ايران اقدام به خريداري 15 هزار عدد دزدگير از يك شركت واسطه چيني خريداري كرده كه 20 درصد آن وارد ايران شده است.

اين دو سايت خبري تصريح كرده بودند: در جريان سفر معاون وزير راه و ترابري ايران به چين، قرارداد خريد اين تعداد دزدگير به امضا رسيده بود.

کد مطلب 313384

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