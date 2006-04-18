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۲۹ فروردین ۱۳۸۵، ۱۵:۵۱

يك مقام آگاه در گفتگو با "مهر" خبر داد :

دو ماموريت مهم فرستادگان آژانس در تهران / نمونه برداري از نطنز براي اثبات قطعي توان ايران در توليد سوخت / سفر هاينونن به تهران براي حل مسائل باقيمانده

دو ماموريت مهم فرستادگان آژانس در تهران / نمونه برداري از نطنز براي اثبات قطعي توان ايران در توليد سوخت / سفر هاينونن به تهران براي حل مسائل باقيمانده

بازرسان و مسئولين بخش پادماني آژانس در سفر به تهران دو ماموريت مهم و تاثيرگذار را بر عهده دارند و جمهوري اسلامي ايران نيز در راستاي شفافيت و همكاري نزديك با آژانس مساعدت لازم را با اين گروهها خواهد داشت.

يك مقام مسئول در برنامه هسته اي كشورمان ضمن اعلام اين مطلب به خبرنگار خبرگزاري "مهر" افزود: بازرسي هاي دو بازرس ارشد آژانس بين المللي انرژي اتمي كه ديروز دوشنبه وارد ايران شده اند از تاسيسات هسته اي ايران از جمله نطنز آغاز شده است . اين افراد علاوه بر وظايف روتين و پيش بيني شده قبلي كه بر اساس ان پي تي و پادمان مربوطه انجام مي شود،  ماموريت دارند تا با بازرسي  و نمونه برداري هاي  لازم از نطنز، آژانس را در تاييد فني و نهايي ميزان دستيابي ايران به تكميل چرخه سوخت هسته اي ياري كنند.

محمد البرادعي پنجشنبه گذشته در تهران تاييد قطعي ارتقاي جايگاه ايران به جمع كشورهاي دارنده تكنولوژي غني سازي اورانيوم را به روشن شدن نتيجه بازديدها  و نمونه برداريهاي بازرسان از تاسيسات نطنز موكول كرده بود . 

اين مقام آگاه همچنين از قطعي شدن سفر معاون پادماني آژانس خبر داد و به "مهر" گفت: اولي هاينونن معاون البرادعي در امور پادمان ها روز جمعه در صدر هياتي از بازرسان و براي حل موضوعات باقيمانده ميان ايران و آژانس به تهران مي آيد .

وي با اعلام اينكه "بازديدها و مذاكرات اين هيات روز شنبه آينده آغاز خواهد شد " افزود: اين سفر در ادامه مباحث مربوط به موضوعات باقيمانده ميان ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي انجام مي شود .

اين مقام آگاه تاكيد كرد كه هر دو اين سفرهاي مهم با هماهنگي ها و توافقات صورت گرفته مقامات كشورمان با البرادعي در سفر اخيرش به تهران مرتبط است تا آژانس بتواند تصوير بهتري از برنامه صلح آميز هسته اي ايران در گزارش آينده البرادعي ارائه دهد.

وي يادآور شد كه ايران بر اساس اختيارات و تكاليف خود در ان پي تي و پادمان بهترين همكاريها را با فرستادگان آژانس انجام خواهد داد.

کد مطلب 313403

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