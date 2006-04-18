چراغ سبز آمريكا و اروپا به شوراي همكاري خليج فارس براي كمك به فلسطيني ها

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از روزنامه الديار، منابع ديپلماسي اروپايي از اين مسئله پرده برداشتند كه آمريكا و اروپا مشتركا به طور تلويحي به شوراي همكاري خليج فارس براي ارائه كمك هاي مالي به دولت جديد تشكيلات خودگردان فلسطين به رهبري حماس، چراغ سبز نشان دادند تا دولت فلسطين دست به دامن ايران نشود.

ايران اخيرا اعلام كرده بود به ميزان 50 ميليون دلار به دولت فلسطين كمك مي كند.

اطلاعات به دست آمده در اين باره حاكي از آن است كه رياض درمرحله آينده براي عادي سازي روابط بين دولت جديد فلسطين به رهبري حماس و جامعه بين المللي و مشخصا با كشورهاي اروپايي كمك كننده نقش محوري ايفا خواهد كرد.

به نوشته اين روزنامه لبناني، اقدامات عربستان در مرحله اول بر تشويق سران حماس براي آتش بس با اسرائيل و همچنين هماهنگ شدن با مسئوليت هاي دولتي شان از طريق احترام گذاردن به توافقات امضا شده با تل آويو متمركز خواهد شد.

براين اساس، طرف عربستاني، دولت فلسطين را در مورد ارتباط بين به رسميت شناختن اسرائيل با اجراي دقيق نقشه راه با نظارت بين المللي و از سرگيري مذاكرات صلح نهايي نصيحت مي كند.

منابع اروپايي بعيد ندانستند كه تلاش هاي عربستان براي ازسرگيري ترتيبات بين دولت جديد فلسطين و پايتخت هاي كشورهاي اروپايي كه تصميمات بين المللي اتخاذ مي كنند، با موفقيت روبه رو شود.

اين روزنامه چاپ لبنان درادامه اين خبر نوشت : درعين حال جرياني در داخل اسرائيل آمادگي كامل براي انجام مذاكرات با حماس را دارد و حتي بر اين باور است كه توافق با دولت فلسطين به رهبري حماس امري بسيار معقولانه است.