رامسفلد انتقادهاي ژنرالهاي آمريكايي را رد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، وي در گفتگو با يك شبكه راديويي ادعا كرد:" ائتلاف تشكيل شده در عراق به رهبري آمريكا كه صدام حسين رهبر سابق عراق را بركنار كرد، پيشرفتهايي در انتقال هرچه بيشتر مسئوليت به نيروهاي عراقي داشته است."

وي گفت :" منظور من اين است كه ما در حال حاضربيش از 250 هزار نيروي امنيتي عراقي داريم كه مرتبا به آنها مسئوليت بيشتري در اداره پايگاهها و انجام وظائف واقعي داده مي شود."

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا ژنرالهاي بازنشسته در حال حاضر از وي انتقاد مي كنند، پاسخ داد:" نمي دانم. من نمي توانم وارد فكر آنها شوم."

رامسفلد با اشاره به اين مسئله كه از انتقادهاي ضد جنگ متعجب نشده است،گفت:" چنين انتقادهايي همواره در جنگهاي قبلي نيز وجود داشته و چيز جديدي نيست. همواره افرادي بوده اند كه با اين جنگها مخالفت داشته اند."

وزير دفاع آمريكا افزود:"جنگها چيزهاي وحشتناكي هستند."

دست كم شش افسر بازنشسته آمريكا طي هفته هاي اخير كناره گيري رامسفلد از وزارت دفاع را به سبب اشتباهاتي كه در عراق پس از گذشت سه سال از اشغال اين كشور مرتكب شده است، خواستار شدند؛ منتقدان رامسفلد از خودسرانه عمل كردن رامسفلد و بي اعتنايي به نظرات ديگران انتقاد مي كنند.

رامسفلد از مدتها پيش با اتهامات مخالفان روبرواست، درحالي كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا جمعه گذشته حمايت كامل خود را از وي اعلام كرد كه حمايت بوش دليل ديگري بر ابقاي رامسفلد در پنتاگون است كه توانست حتي پس از رسوايي شكنجه عراقي ها در زندان ابوغريب در سال 2004 هم به فعاليت خود ادامه دهد.