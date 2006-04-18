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۲۹ فروردین ۱۳۸۵، ۱۲:۳۵

دبير هيئت عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي كشور در گفتگو با "مهر":

كانون ساماندهي فروشگاه‌هاي زنجيره اي تا يك ماه ديگر تشكيل مي‌شود

كانون ساماندهي فروشگاه‌هاي زنجيره اي تا يك ماه ديگر تشكيل مي‌شود

دبير هيئت عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي كشور گفت: آئين‌نامه‌ تشكيل كانون ساماندهي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي براي اصلاح آن به وزير بازرگاني تقديم شده و در ارديبهشت سال‌جاري نهايي و تصويب مي‌شود.

حسين فرجي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر درباره تشكيل كانون ساماندهي فروشگاه‌هاي بزرگ زنجيره اي گفت: هم‌اكنون آئين نامه هاي مربوط به كانون ساماندهي فروشگاه‌هاي زنجيره اي در حال اصلاح است.

وي افزود: آئين نامه هاي كانون ساماندهي فروشگاه هاي زنجيره اي براي اصلاح تقديم وزير بازرگاني شده است كه پس از كامل شدن آن تصويب خواهد شد.

دبير هيئت عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي كشوردرباره زمان نهايي شدن اين كانون تصريح كرد: پيش بيني مي شود پس از اصلاح آئين نامه هاي اين كانون و تصويب آن در ارديبهشت ماه سال جاري براي اجرنهايي شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، بر اساس ماده 86 قانون نظام صنفي براي فروشگاه هاي بزرگ كانوني بايد ايجاد شود كه اين كانون جايگزين يك اتحاديه صنفي محسوب مي شود.

بر اساس اين گزارش ،اين كانون چون به منزله اتحاديه صنفي است مي تواند علاوه برنظارت برفعاليت فروشگاه هاي زنجيره اي ، وظايف اتحاديه هاي صنفي را در فروشگاه هاي بزرگ انجام دهد.

همچنين با تشكيل اين كانون نحوه نظارت بر فروشگاه ها و رسيدگي به تخلف هاي احتمالي در برخي از فروشگاه هاي بزرگ ساماندهي خواهد شد.

اين گزارش مي افزايد: قراربود با تلاش وزارت بازرگاني تا اوايل پاييزامسال هيئت مديره كانون كار خود را آغازكنند كه به علت تغيير هيئت دولت و تغيير مديران فروشگاه هاي بزرگ زنجيره اي تا كنون اين امر محقق نشده است.

کد مطلب 313437

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