هوش مصنوعي يكي از سه محورهاي كاري دانشگاه آزاد شهرري است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، دكتر نوايي با تاكيد بر تكريم ارباب رجوع، هدف اصلي در اين امر را تقويت ساختار اصلي اداري و رفاهي و حاكم كردن تفكر سيستمي اعلام كرد و افزود: كميته هايي بدين منظور مشتمل بر كميته بهينه سازي فضا و امكانات، كميته جنبش نرم افزاري، كميته نظارت و كنترل راه اندازي مي شود تا توجه بيشتري به نظامند كردن مشاركت دانشگاهيان در سايست گذاري واحد شكل عيني به خود گيرد.

وي تاكيد كرد: تقويت مولفه هاي آموزشي و به مرحله تخصصي و كاربردي در آوردن آموزه هاي دانشجويان و پژوهشگران در راس اقدامات حوزه آموزشي اين واحد خواهد بود.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي شهرري تصريح كرد: با پيش بيني هاي انجام شده فضاهاي علمي - تحقيقاتي و فرهنگي متناسب با نياز واحد به عنوان شاخص هاي عيني در زمينه سازي ارتقاء سطح پژوهشي، آموزشي، فرهنگ سازي و كاربردي علمي از انديشه هلاي خلاق و پژوهشگر از رهگذر آن با ارتباط، صنعت و مراكز تحقيقاتي بستر سازي خواهد شد.

دكتي نوايي به ايجاد نشريات علمي - پژوهشي در واحد اشاره كرد افزود: ساماندهي و ارتقا ساختار هيات علمي و بهره برداري بهينه از بزرگترين مركز IT , ICT در سطح منطقه هشت به صورت جدي در حال پيگيري است و برنامه ساختار اراضي جديد با كاربري هاي مورد نياز و با توجه اقتضاي كنوني واحد در دست بررسي و اقدام است.