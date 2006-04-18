منتقدان ارزش "گفتگو با سايه" را 30 سال بعد درك خواهند كرد

خسرو سينايي، فيلمساز، درنخستين نشست حوزه سينماي مستند و فيلم هاي آييني نخستين جشنواره ميراث مشترك اقوام حاشيه درياي خزر و آسياي ميانه با اعلام مطلب فوق گفت : تنها به فاصله يك عمر آوارهاي خياباني ما گم شده است و در نگاهي وسيع تر تاريخ كهن ما گم شده است. در قرني كه هايدگر آن را قرن تصوير ناميده، براي شناساندن پدران به فرزندان ساخت فيلم مستند الزامي است.

خسرو سينايي اعلام كرد: آنها كه به ثبت تاريخ و آيين هاي كهن علاقه اي دارند بدانند فيلم هاي من وهم نسل هاي من درحال نابودي است. فيلمي در سال 47 درباره جمعي از هنرمندان ساختم كهالان گم شده است و در واقع همه جواني شماري از هنرمندان فرهيخته كه خيلي از آنها ديگر نيستند، ديگر وجود خارجي ندارد.

كارگردان عروس آتش پيشنهاد داد : يك آرشيو غيردولتي فيلم مستند درباره شخصيت هاي علمي، هنري، فرهنگي و... بايد بوجود آيد تا نسل بعد شناختي نسبي نسبت به گذشته خود پيدا كند.

خسرو سينايي ازاهالي مطبوعات گلايه كرد و گفت : درجشنواره فيلم فجر اخير، برخي از منتقدين در حالي كه به فيلم هاي سرگرمي دو سه ستاره مي دادند فيلم "گفت و گو با سايه" من را كه درباره صادق هدايت است، بي ارزش ارزيابي كردند. به آنها اعلام مي كنم ارزش اين مستند اجتماعي ادبي را 30 سال بعد درك خواهيد كرد.



خسرو سينايي

سينايي اظهار تاسف كرد : فرهنگ تصوير در ايران وجود ندارد، در فقدان چنين فرهنگي هنوز نمي دانيم كه بايد توقع مان از فيلم هاي مستند با توقع مان از فيلم داستاني و نيز سرگرم كننده متفاوت باشد.

منوچهر طياب، مستند ساز برجسته كشورمان در اين نشست طي سخناني گفت : سينماي مستند، سينماي سرگرمي نيست، سينماي اشاعه فرهنگ است.

وي با اشاره به لزوم آيين هاي كهن نظير نوروز گفت: سينما پديده فرازباني و بين المللي ست كه مظهر تبادل فرهنگ ها و برقراري ديالوگ است و وسيله گسترش آگاهي و اطلاعات است.

سيد محمد تهامي نژاد، نويسنده و محقق سينماي ايران، در اين نشست در سخناني گفت: آيين ها به طور مستمر تغير شكل مي دهند براي حفظ اين آيين ها و تهيه فيلم هاي مردم نگاري بايد به طور مستمر درباره اين آيين ها فيلم مستند ساخت.

وي تاكيد كرد: حتي براي ساختن فيلم در باره ابنيه تاريخي كه فيلمي ثبت نشده اند بايد صد سال فيلم مستند ساخت. حال فكر كنيد براي ثبت صدها آيين ثبت نشده چند فيلم بايد ساخت؟

همايون امامي، مستند ساز ايراني كه گرداننده اين جلسه بود، سينماي مستند را سينماي آكادميك معرفي كرد و گفت: مستند سازاني نظير سينمايي، طياب و تهامي نژاد كه درخارج تحصيل كردند و بعد به ايران آمدند سنگ بناي آكادميك شدن اين سينما را فراهم كردند.

بخش فيلم نخستين جشنواره ميراث مشترك اقوام حاشيه درياي خزر و آسياي ميانه در ساري، بابل و رامسر داير است و نشست هاي تخصصي آن در سالن سينما تئاتر هش بزرگ رامسر برپا مي شود.

سومين نشست اين جلسات ساعت 21 چهار شنبه 30 فروردين با موضوع "نوروز، سينماي مستند، نگاه نو" با حضور محمد علي سجادي، جليل اكبري صحت، فرهاد مهرانفر، مهرداد اسكويي و رهبر قنبري برپا مي شود.

جشنواره ميراث مشترك هم اكنون با حضور ده كشور در پنج بخش همايش علمي، نوروز خواني، نمايشگاه هاي صنايع دستي وعكس و نمايش فيلم در بابل، رامسر و ساري برپاست و تا 30 فروردين ادامه خواهد داشت.