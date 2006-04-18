وجود فرصت هاي شغلي در آمريكا امكان بازگشت دانشجويان ايراني را كاهش مي دهد

باب روست در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر گفت: از آنجا كه دانشكده هاي آمريكا و به ويژه دانشكده هايي كه دانشجويان از آنجا فارغ التحصيل مي شوند، در اين كشور به عنوان بهترين ها در دنيا به شمار مي روند، دانشجويان بسياري از سراسر دنيا و ايران تمايل زيادي براي ورود به اين دانشگاه ها دارند.



وي افزود: دانشگاه واشنگتن به برخورداري از رشته هاي مختلفي چون حقوق، پزشكي و دانش محيطي شهرت يافته و در اين زمينه فارغ التحصيلان بسياري را به جامعه آمريكا تحويل داده و طرح هاي پيشرفته اي را نيز به انجام رسانده است.



باب روست ادامه داد: دانشگاه واشنگتن تسهيلاتي عالي براي دانشجويان خود ارائه داده و دانشجويان دوره ليسانس اين دانشگاه مي توانند با مراجعه به موسسه آموزش بين الملل دانشجويان (FIUTS ) اطلاعات لازم را در اين زمينه كسب كنند.



به گفته روست، وجود فرصت هاي شغلي براي دانشجويان با مدارج بالاي علمي باعث مي شود كه بيشتر دانشجويان ايراني تمايل چنداني براي بازگشت به كشور خود نداشته باشند. برخي از دانشجويان ايراني نيز سياتل را براي ادامه زندگي انتخاب مي كنند، چراكه اين شهر يكي از پيشرفته ترين شهرهاي دنياست و از امكانات بسيار بالايي براي زندگي برخوردار است.



وي افزود: دانشگاه واشنگتن مركزي را به دانشجويان اختصاص داده كه پس از پايان تحصيلات خود مي توانند در آن مكان در كنار مشاوران مشغول به كار شوند و با شركت هاي جذب كننده نيروي كار ارتباط برقرار كنند.

مدير بخش اخبار و اطلاعات دانشگاه واشنگتن اضافه كرد: جديدترين آمار دانشجويان ايراني محصل در دانشگاه واشنگتن نشان مي دهد 11 دانشجوي ايراني در اين دانشگاه مشغول به تحصيل هستند.