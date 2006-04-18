تهران فردا گرم مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، سازمان هواشناسي اعلام كرد: آسمان تهران فردا صاف تا قسمتي ابري گاهي با افزايش ابر ، وزش باد و در ارتفاعات با احتمال رگبار و رعد و برق پيش بيني مي شود.

همچنين ، آسمان استان اردبيل و سواحل جنوبي درياي خزر نيمه ابري تا ابري همراه با بارندگي و مه آلود پيش بيني مي شود .

هواي استانهاي آذربايجان شرقي و غربي ، كردستان و زنجان قسمتي تا نيمه ابري در برخي نقاط ابري همراه با رگبار و رعد و برق پيش بيني مي شود.

آسمان استانهاي سمنان ، خراسان شمالي و رضوي نيمه ابري گاهي ابري همراه با وزش باد و رگبار ، هواي استان قزوين و تهران صاف تا قسمتي ابري گاهي با افزايش ابر و وزش باد و در ارتفاعات با احتمال رگبار و رعد و برق همراه خواهد بود .

بنابرهمين گزارش ، هواي استانهاي يزد ، كرمان و خراسان جنوبي قسمتي تا نيمه ابري همراه با وزش باد و گرد و خاك و احتمال رگبار و رعد وبرق پيش بيني مي شود.

هواي استانهاي سيستان و بلوچستان ، هرمزگان و جزاير تنب كوچك و بزرگ ، قشم ، كيش ، سيري ، ابوموسي و لاوان صاف تا قسمتي ابري همراه با وزش باد و در برخي نقاط با گرد و خاك پيش بيني مي شود.