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۲۹ فروردین ۱۳۸۵، ۱۶:۰۵

تهران فردا گرم مي شود

تهران فردا گرم مي شود

بيشينه و كمينه دماي هواي تهران ، روز چهارشنبه 30 فروردين ماه جاري به ترتيب به 25 و 16درجه سانتي گراد مي رسد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، سازمان هواشناسي اعلام كرد: آسمان تهران فردا صاف تا قسمتي ابري گاهي با افزايش ابر ، وزش باد و در ارتفاعات با احتمال رگبار و رعد و برق پيش بيني مي شود.

همچنين ، آسمان استان اردبيل و سواحل جنوبي درياي خزر نيمه ابري تا ابري همراه با بارندگي و مه آلود پيش بيني مي شود . 

هواي استانهاي آذربايجان شرقي و غربي ، كردستان و زنجان قسمتي تا نيمه ابري در برخي نقاط ابري همراه با رگبار و رعد و برق پيش بيني مي شود.

آسمان استانهاي سمنان ، خراسان شمالي و رضوي نيمه ابري گاهي ابري همراه با وزش باد و رگبار ، هواي استان قزوين و تهران صاف تا قسمتي ابري گاهي با افزايش ابر و وزش باد و در ارتفاعات  با احتمال رگبار و رعد و برق همراه خواهد بود . 

بنابرهمين گزارش ، هواي استانهاي يزد ، كرمان و خراسان جنوبي قسمتي تا نيمه ابري همراه با وزش باد و گرد و خاك  و احتمال رگبار و رعد  وبرق پيش بيني مي شود.  

هواي استانهاي سيستان و بلوچستان ، هرمزگان  و جزاير تنب كوچك و بزرگ ، قشم ، كيش ، سيري ، ابوموسي و لاوان  صاف تا قسمتي ابري همراه با وزش باد و در برخي نقاط با گرد و خاك پيش بيني مي شود. 

کد مطلب 313537

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