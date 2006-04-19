هر 750 دانش آموز ايراني يك مربي بهداشت دارند

سيد علي يزدي خواه در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج اظهار داشت: به رغم افزايش تعداد مربيان بهداشتي هنوز تا رسيدن به حد استاندارد راهي طولاني در پيش است.

وي عمده ترين علت كمبود مربي بهداشت در مدارس كشور را ممنوع بودن استخدام مربي بهداشت دانست و افزود: از سوي ديگر بيش از نيمي از مربيان فعال بهداشت در آستانه بازنشستگي قرار گرفته اند و اگر نيروهاي جوان جايگزين اين افراد نشوند در آينده با مشكلات بسياري روبرو خواهيم شد.

يزدي خواه خاطر نشان كرد: ميانگين سوابق كاري مربيان بهداشتي كه هم اكنون در استخدام آموزش و پرورش هستند 27 سال است و اين مسئله اگر به فكر جايگزين كردن افراد نباشيم نگران كننده است

رئيس سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران با اشاره به ضرورت به كارگيري مربيان بهداشت در مدارس تاكيد كرد: به كارگيري مربيان بهداشت در مدارس يكي از چالشهاي آموزش و پرورش است كه بايد براي رفع محدوديتهاي قانوني اين بخش به سرعت اقدام شود.

وي يادآور شد: در عين حال زحمات مربيان بهداشت فعال در مدارس قابل تقدير و اميد است با همكاري و مشاركت بين وزارتخانه هاي و دستگاههاي مرتبط اجرايي تا حدي مشكل ياد شده كاهش يابد.