مشكلات مالي برخي از واحدهاي توليدي حل مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، وزيران اين كميسيون همچنين مقرر كردند مبلغ 3 ميليارد ريال وام از همان محل به شركت كبانبد در استان قزوين پرداخت شود و بدهي شركت هاي ماهون بهبوش، كرمان كرك، وكيل يزد، صنعتي ورزشي پويا، ليفتراك سازي سهند، كشت ، صنعت و دامپروري نيماور ، 433 ايثارگران ، سها طب ، نخ البرز ، تعاون 1041 گوهر نخ كرمانشاه، ميناكان ، مينياتورباف يزد ، مجتمع فولاد اليگودرز، مه نخ، فرنخ، كبانبد، شايان موتور ، شاران و شكوبارت به بانك ها با رعايت مقررات به مدت يك سال استمهال مي شود.

به موجب اين تصويب نامه ، بدهي شركت‌هاي ايران ترمه و كارخانه هاي صنعتي آزمايش به وزارت امور اقتصادي و دارايي بابت ماليات عملكرد، به مدت يكسال استمهال مي شود.

وزيران عضو كميسيون ذكر شده در تصويب نامه ديگر مقرر كردند بدهي شركت هاي سيمين اصفهان ، صنايع كلاچ سازي ، توليدي جام جهان نما ( بلر) ، توليدي صنعتي كارون هوا، صنايع چوبي رز، ژنراتورسازي ايران ، تعاوني 340 خرم آباد ، صنايع غذايي شهد آرنگ ، توليدي و صنعتي ديلمان ، تعاوني كوثر مهريز، نورد گرم پيشتازان تهران ، تعاون چند منظوره كوير يزد، كيميا قند آذر ، سه گانه ، شركاي سه گانه و الكتريك و الكترونيك پاريز شفق به بانك ها با رعايت مقررات مربوط به مدت يك سال استمهال مي شود.

بر اساس اين تصويب نامه ، بدهي شركت هاي چيني گيلان، رنگ سازي تهران ، اورانوس ، ابزار مهدي و ماشين سازي عابدي به وزارت امور اقتصادي و دارايي بابت ماليات عملكرد بر اساس ضوابط قانون به مدت يك سال استمهال مي شود.