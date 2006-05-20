نمايشگاه "كتابهاي سخن: تورات، انجيل و قرآن" مشوق فهم اديان است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اينترنتي موسسه لندن، دانشجويان برنامه‌ تحصيلات تكميلي مؤسسه مطالعات اسماعيلي لندن به همراه رئيس بخش تحصيلات تكميلي، دكتر النور داناني از نمايشگاه موزه‌ اي در پاريس ديدار كردند.

دانشجويان از نمايشگاهي با عنوان «كتاب‌هاي سخن: تورات، انجيل و قرآن» ديدار كردند كه در كتابخانه‌ ملي فرانسه واقع است. اين نمايشگاه تاريخ سه دين توحيدي را از ريشه‌هاي مشترك آن‌ ها در بين‌النهرين (عراق امروزي) تا زمان حال دنبال مي ‌كند و بعضي از نسخه‌ هاي دست ‌نويس كمياب و اشيايي را كه به متون مقدس يهوديت، مسيحيت و اسلام هستند، به نمايش مي‌ گذارد.

اين نمايشگاه در نوع خود منحصر به قرد است چون ملاقات كنندگان را تشويق مي‌ كند تا متون ديني مختلفِ اين سه دين را بررسي كنند و آرمان‌ها و ارزش هاي مشتركي مانند خيرات و سخاوت را كه اين اديان مشوق آن ‌ها هستند، مشاهده كنند.

درون‌ مايه ‌هاي نمايشگاه‌ مكمل دوره‌ هاي درسي دانشجويان در زمينه‌ تاريخ اسلام بود و فرصتي را مهيا نمود تا دانشجويان پژوهش‌ها و آموخته ‌هاي خود از جهان اسلام، تمدن‌ها و ارزش‌ هاي آن را گسترش دهند.

برنامه ‌هاي مؤسسه اسماعيلي ديدگاهي را تشويق مي ‌كند كه منحصر و محدود به ميراث كلامي و ديني اسلام نيست، بلكه جوياي كاوش در رابطه‌ ميان نظريات و آراي ديني و ابعاد وسيع‌تر جامعه و فرهنگ است. بدين تربيت اين برنامه ‌ها رويكردي ميان رشته ‌اي را به موضوعات تاريخ و تفكر اسلام تشويق مي ‌كنند.

مؤسسه مطالعات اسماعيلي لندن از موسساتي است كه در سال 1977 به منظور ترويج و توسعه‌ دانش و معرفت درباره‌ فرهنگها و جوامع مسلمان در گذشته و روزگار معاصر و فهمي بهتر از روابط مسلمين با ساير جوامع و اديان پايه ريزي و تأسيس شده است.