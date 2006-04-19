تحريم و زور راه حل موضوع هسته اي ايران نيست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروزنامه مسكو تايمز، " ميخائيل كامينين" Mikhail Kamynin سخنگوي وزارت امور خارجه روسيه گفت:" ما متقاعد شده ايم كه نه تحريم و نه استفاده از زور راه حل اين مشكل نيستند."

كامينين چند ساعت پيش از ديدار شش كشورروسيه، آمريكا، انگليس، آلمان ، چين و فرانسه كه در مسكو برگزار شد، در زمينه برنامه هسته اي ايران ابراز عقيده كرد.

قرار بود كه يك كنفرانس خبري سه شنبه شب پس از ديدار گروه 5 + 1 انجام شود ، اما ساعت 10 و 30 دقيقه شب لغو شد.

" اندرو دنيسف" نماينده روسيه در سازمان ملل در پاسخ به اين سوال آسوشيتد پرس كه اگر ايران برنامه هسته اي خود را پيش از ضرب الاجل شوراي امنيت به تعليق درنياورد، چه اتفاقي مي افتد، گفت:" بايد تا 28 آوريل منتظر بمانيم."

" ايوان سافرانچاك" Ivan Safranchuk كارشناس مركز اطلاعات دفاعي در واشنگتن گفت كه ضرب الاجل 28 آوريل الزاما براي روسيه به معناي همه چيز نيست و اينكه كرملين ممكن است به اميد پيدا كردن يك راه حل ديپلماتيك، به تلاشهاي خود براي به تعويق انداختن هرگونه اقدام شوراي امنيت عليه ايران براي چندين ماه ادامه دهد.

با وجود شكست تلاشهاي آمريكا در نشست روز گذشته پنج عضو دائم شوراي امنيت و آلمان درباره موضوع هسته اي ايران در مسكو، قرار است امروز اين مسئله در ديدار اعضاي گروه هشت هم بررسي شود.

شون مك كورمك سخنگوي وزارت خارجه آمريكا اعلام كرد: گفتگوهاي روز چهارشنبه كه قرار است ميان اعضاي گروه هشت و ايتاليا و كانادا برگزار شود نيز فرصت ديگري خواهد بود تا درباره راههاي برخورد ديپلماتيك با ايران گفتگو شود.