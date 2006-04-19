آزمون دكتري تخصصي دانشگاه تربيت مدرس در 77 رشته برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دانشگاه تربيت مدرس، در سال جاري در 18رشته امتحاني در گروه علوم انساني، 16 رشته علوم پايه، 20 رشته فني و مهندسي، 20 رشته كشاورزي، 1 رشته منابع طبيعي، 12 رشته علوم پزشكي و يك رشته هنر دانشجوي دوره دكتري مي پذيرد.
رشته هاي مهندسي معدن با گرايشهاي فرآوري مواد معدني و مكانيك سنگ به رشته هاي آزمون دكتري سال 1385 اضافه شده و دانشگاه در رشته هاي فيزيك (كد 254) در دو گرايش: 1ـ حالت جامد 2ـ ذرات بنيادي ، نظريه ميدان ها و گرانش و همچنين رشته فيزيولوژي گياهي (كد 231) دانشجوي دكتري مي پذيرد.
دانشگاه تربيت مدرس در سال جاري در رشته هاي مديريت پروژه و ساخت، اقتصاد سلامت، سياستگذاري علم و فناوري و محيط زيست ـ آلودگي در دوره دكتري پذيرش ندارند.
آزمون كتبي تخصصي دوره دكتري دانشگاه تربيت مدرس در روزهاي پنجشنبه و جمعه 31 فروردين و 1 ارديبهشت 1385طبق برنامه اي كه هنگام توزيع كارت تحويل ميشود برگزار مي شود.
نتيجه آزمون كتبي تخصصي اين دوره بعداز ظهر روز شنبه ششم خرداد ماه 1385 اعلام مي شود.
نظر شما