قانون بايد براي 90 سال از حقوق مولف حمايت كند

وي با بيان اين مطلب در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر ، افزود : قانون حمايت از حق مولف نزديك به 40 سال قبل در ايران به تصويب رسيده است و ديگر با شرايط كنوني جوابگوي وضعيت نشر در كشور نيست.

جعفريه در ادامه افزود : اين قانون هيچ تناسب با ديگر كشور ها ندارد و اگر نگاهي به قوانين موجود در ديگر كشورها در اين زمينه بياندازيم مي بينيم كه فاصله ما با كشور هاي ديگر چقدر زياد است.

مدير نشر ثالث در ادامه گفت : مدت زمان مشخص شده در قانون كنوني بايد به پنجاه سال افزايش يابد و به عنوان مثال در كشور انگلستان و ايالات متحده مدت حمايت قانون از حق مولف 50 و در روسيه 60 سال است.

وي در ادامه گفت : مجلس شوراي اسلامي اگر قرار است تغييري در اين قانون ايجاد كند بهتر استكخ مدت زمان حمايت قانوني از حقوق مولف را افزايش دهد و مدت آن را به متوسط كشورهاي ديگر نزديك كند.

جعفريه با اشاره به قانون كپي رايت گفت : اگر ايران بخواهد به پيمان جهاني كپي رايت بپيوندد مي بايد در مرحله اول مدت قانون مذكور را از 30 سال به حداقل 50 سال يا بيشتر افزايش دهد.

وي افزود : شرايط كنوني قانون حق مولف براي پيوستن ايران به پيمان جهاني كپي رايت مناسب نيست و البته به جز افزايش مدت زمان حمايت از حق مولف موارد ديگري از اين قانون هم بايد تغيير كند.

به گزارش مهر ، اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران تاكنون در اين خصوص اقدام مشخصي براي تغيير اين قانون انجام نداده است ، بلكه در زماني كه مسائل و مشكلات حوزه نشر و كتاب را بررسي مي كرد اشاره اي هم به اين موضوع كرده است و به گفته برخي از اعضاي هيات مديره سابق ، در چندين جلسه هيات مديره به اين موضوع پرداخته اما براي پيگري اين جلسات به نتيجه اي نرسيده است و اقدامي را براي درخواست از مراجع قانون گذاري براي تغيير قانون انجام نداده است.

بر اساس قانون مصوب سال 1348مدت استفاده از حقوق مادي پديد آورنده و مولف كتاب كه به موجب وصيت با وراثت منتقل مي شود از تاريخ مرگ پديد آورنده 30 سال است .

تبصره پيشنهادي براين قانون مي گويد : مدت استفاده از حقوق مادي لغت نامه دهخدا و سايرفرهنگها و آثاري كه ارزش ملي آنها به تاييد كميسيوني مركب از وزراي علوم ، تحخقيقات و فناوري ، فرهنگ و ارشاد اسلامي و دادگستري مي رسد ، از حكم اين ماده مستثني بوده و توسط كميسيون مزبور تعيين خواهد شد.