ازدواج دختران ايراني با اتباع بيگانه كاهش يافت

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در مشهد ، صديقه قنادي دليل اين كند شدن را اطلاع رساني سريع و آگاه شدن خانواده ها عنوان كرد و افزود: هم اكنون دختران مشهدي كه با اتباع افغاني ، عراقي و پاكستاني ازدواج كرده اند ، با مشكلات زيادي روبه رو هستند.

وي ادامه داد: عدم ثبت واقعه ازدواج ، عدم صدور شناسنامه براي فرزندان حاصل از اينگونه ازدواج ها و بلاتكليفي ، از جمله مشكلاتي است كه اين خانواده ها با آن مواجه هستند.

قنادي گفت: اكنون لايحه اي در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است كه به موجب آن ازدواج دختران ايراني با اتباع بيگانه سامان يابد.

عضو شوراي شهر مشهد اظهار داشت: به استناد آمارهاي منتشر شده 33 هزار فرزند حاصل از ازدواج دختران مشهدي با اتباع بيگانه در مشهد بدون شناسنامه هستند و سالانه 12 هزار دختر با اتباع بيگانه ازدواج مي كنند.



