" بوي جوي موليان " توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد

به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر" كتاب بوي جوي موليان در واقع نقل سفر نگارنده به سمرقند و بخارا است كه اين گونه آغاز مي شود : " قريب هزار سال از آن اتراق چهار ساله نصربن احمد ساماني در مرغزار كنار باد غيس هرات مي گذرد ، سران لشگرو مهتران ملك و همراهان امير ، هواي ديار مألوف نمودند وشوق بازگشت به سمرقند و بخارا در جا زنده كردند ، استاد ابو عبدالله رودكي سمرقندي را به ياري خواستند تا صنعتي كند در حركت پادشاه به سوي بخارا ، رودكي چنگ برگرفت و در پرده عشاق زمزمه اي ساز كرد كه :

بوي جوي موليان آيد همي ياد يار مهربان آيد همي

ريگ آموي و درشتي هاي او زير پا چون پرنيان آيد همي

پرواز شماره 504 هواپيمايي هما از طريق عشق آباد عازم تاشكند است و اين نام بامسماي عشق در طليعه سفر ، آدمي را به ديارمعشوق مي كشاند و باز مي گرداند ، صبح باراني 14 آبان 1376 فرودگاه مهر آباد تهران هم ديدني و هم فرح بخش است و چه شوق سفري پيدا كرده ايم ."

در بخش ديگري ازاين سفرنامه آمده است : " بخارا شهر پير تاريخ است ، يكشنبه 18 آبان 1376 از سمرقند عازم بخارا شديم ، آن قدر جذبه سكر آور اين شهر كهن به جانمان است كه ذكر و بيان آن مشكل مي نمايد ، از مثنوي بگوييم يا تغزل سحر انگيز ابو عبدالله رودكي را زمزمه نماييم ، از بداهه گويي امير معزي در بارگاه امير سلجوقي يا از غزل سرايي عمعق بخاري وناصر بخارايي سخن به ميان آوريم ؟

پرواز، بخارا كجاست ؟ ، بخارا اينجاست ، ورود به بخارا ، بخارا به روايت چشم ، تاريخ سامانيان ، ديگر آثار معماري سامانيان ، ديگر آثار معماري بخارا ، روايتي ديگر از تاريخ سامانيان ، كشكول سمرقند و بخارا ، سير دريا ، آمو دريا ، سمرقند و بخارا در آيينه تاريخ طبري ، قند سمرقند ، آثار معماري سمرقند ، سبك خراساني و نظم و نثر پارسي ، شاهنامه فردوسي ، سوزني سمرقندي ، دقيقي ، با مولانا در سمرقند ، علوم و عالمان عهد ساماني ، ابن سينا و تاثير سامانيان بر او ، تاريخ ماورالنهر به روايت زبان شعر ، تاريخ تمدن ويل دورانت و ماوراءالنهر تاريخ و جغرافياي ازبكستان ، شكوه معماري عهد تيموري ، تيمور لنگ در اصفهان و فارس و نادرشاه در ماوراءالنهر از جمله عناوين اين سفرنامه است .

گفتني است كتاب " بوي جوي موليان " نوشته اسدالله بقايي در 185 صفحه و 4400 نسخه توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است .





