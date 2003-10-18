به گزارش خبرنگارسياسي مهر، وي امروز درجمع خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: اين تصميم يكي از اساسي ترين تصميم ها در تاريخ انقلاب اسلامي است و بايد مبتني بر مصالح و منافع ملي و مبتني برآينده نگري اتخاذ شود.

زارعي خاطرنشان كرد: ما شاهد نقض مفاد معاهده ان پي تي هستيم كه انتقال تكنولوژي سلاح هسته اي به رژيم صهيونيستي و آفريقاي جنوبي در زمان رژيم آپارتايد از نشانه هاي نقض اين معاهده است.

مسئول بسيج اساتيد كشور تاكيد كرد: كشورهاي مستقل به ويژه كشورهاي عضو عدم تعهد به عملكرد قدرت هاي هسته اي اعتماد ندارند و پروتكل الحاقي نيز داراي ضمانت روشن و دقيق نيست. اگر هدف، كنترل كشورها براي عدم دستيابي به سلاح هسته اي باشد اين مساله درمعاهده ان پي تي ديده شده است اما آن چيزي كه در پروتكل بر آن تاكيد مي شود، كنترل تمام فعاليت هاي هسته اي ازجمله فعاليت هاي هسته اي صلح آميزاست.

وي تصريح كرد: درپروتكل الحاقي حتي تمام نيروهاي انساني كه در بخش علمي فعاليت مي كنند، تحت نظر قرار گرفته و بازرسي بدون قيد و شرط از هر مكان كه مورد سوء ظن باشد، صورت خواهد گرفت كه اين دقيقا نقض حاكميت ملي است.

زارعي همچنين با اعلام اينكه فردا نشست فناوري هسته اي و اقتدارملي به همت بسيج اساتيد دانشگاه تربيت مدرس برگزار خواهد شد، گفت: در اين همايش ضرورت فناوري هسته اي براي توسعه ملي، فناوري هسته اي و بومي سازي آن، آثار سياسي - امنيتي الحاق يا عدم الحاق به پروتكل، منافع ملي جمهوري اسلامي درالحاق يا عدم الحاق، بررسي حقوقي قطعنامه شوراي حكام و خروج از معاهده ان پي تي مورد بحث و بررسي قرارخواهد گرفت.

مسئول بسيج اساتيد كشورافزود: پذيرش پروتكل الحاقي راه را براي استفاده صلح آميزاز فناوري هسته اي براي كشور خواهد بست و به دليل منافع گسترده اي كه فناوري هسته اي براي كشور دارد پذيرش بي قيد وشرط آن اشتباهي بزرگ از سوي ما خواهد بود.

وي با تاكيد براينكه صحبت هاي رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي ضمانت اجرايي براي حاكميت ملي و منافع ما قلمداد نمي شود، اظهار داشت: بايد تنها ازطريق ساختارهاي تصميم ساز و تصميم گيرنده اين ضمانت ها دريافت شود.

زارعي تاكيد كرد: اقدام اول ما بايد شفاف سازي لازم درزمينه فعاليت هاي هسته اي باشد و بازرسان نيز بايد بدون انگيزه هاي سياسي نظر خود را اعلام كنند.

وي خروج ازمعاهده ان پي تي را راه دومي دانست كه درصورت نتيجه نگرفتن از ديگر راهها مي توان ازآن استفاده كرد. وي افزود: براساس اين معاهده به كشورها اختيار داده شده است درصورتي كه منافع ملي خود را در خطر ببينند، مي توانند ازاين معاهده خارج شوند.

مسئول بسيج اساتيد كشورخاطرنشان كرد: تنظيم كنندگان پروتكل الحاقي هدف هاي خاصي را دنبال مي كنند و پيشنهاد ما اين است كه مسئولان سياسي در صورت افزايش فشارها و درخطر افتادن حاكميت و منافع ملي خروج از ان پي تي را در دستور كار خود قرار دهند.

وي افزود: ما نبايد با يك معاهده بين المللي خود را محدود كنيم .

زارعي تاكيد كرد: اگر نپذيرفتن پروتكل براي ما يك مشكل به وجود مي آورد درپذيرفتن آن دهها مشكل ايجاد خواهد شد و به دنبال آن روند تحقيقات علمي كشورمتوقف خواهد شد.

مسئول بسيج اساتيد ادامه داد: شفاف سازي، اتهاماتي را كه بعضا توسط منافقين و برخي ديگر درباره فعاليت هاي هسته اي ارائه مي شود منتفي مي سازد و نگراني هاي جامعه بين الملل را كه بر اثر تبليغات منفي عليه ما صورت مي گيرد، برطرف مي كند.



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