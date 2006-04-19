19 نقطه تهران آتش گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر ، در جريان حريق 6 منزل مسكوني ، 5 وسيله نقليه ، 3 كارگاه ، 2 نقطه از معابر شهري ، يك مغازه ، يك منطقه از فضاي سبز ، يك خيمه چادر برزنتي سقاخانه ، به هيچ يك از شهروندان تهراني صدمات جاني نرسيد اما 4 تن از پرسنل آتش نشاني ايستگاه 27 اين سازمان هنگام خاموش كردن حريق يك فروشگاه لوازم كولر واقع در بلوار فردوس در عصر روز گذشته دچار مصدوميت شدند كه همگي تحت درمان قرار گرفتند.

در اين آتش سوزي كه به سرعت توسط ماموران آتش نشاني مهار گرديد بيش از 7 ميليون ريال خسارت مالي بر جاي ماند.

هم اكنون كارشناسان اداره بررسي علل حريق و حوادث اين سازمان در حال تحقيق درباره علت و چگونگي بروز اين حادثه هستند.

آتش نشانان پايتخت در اين مدت علاوه بر اطفاي آتش سوزي ها، امدادرساني 21 حادثه گوناگون از جمله 5 حادثه آسانسور ، 6 تصادف رانندگي ، 3 حادثه آب گرفتگي اماكن، 3 حادثه محبوس شدن افراد در پشت درهاي بسته ساختمان ها را نيز انجام دادند .

طي اين حوادث يك نفر بر اثر تصادف رانندگي جان خود را از دست داده و يك نفر نيز در يك حادثه رانندگي ديگر زخمي گرديد.

امدادگران اين سازمان همچنين در طول 24 ساعت قبل موفق شدند 8 تن از تهراني ها را كه گرفتار حوادث شده بودند نجات دهند.

مجموعا در طول شب و روز گذشته 304 مامور آتش نشاني با به كارگيري 92 دستگاه خودروي ايمني و آتش نشاني ، به مدت 15 ساعت و 24 دقيقه عمليات اطفايي و امدادي انجام دادند.