قهرمانان تيراندازي كشور در رشته تراپ دوبل مشخص شدند

به گزارش خبرگزاري " مهر" با پايان يافتن فينال مسابقات تيراندازي با اهداف پروازي در رشته تراپ دوبل بمناسبت گراميداشت روز ارتش درباشگاه تيراندازي ساصد برگزارشد.

قهرمانان تيراندازي كشور در رشته تراپ دوبل به شرح ذيل معرفي شدند:

1- سياوش خوشنويسي با شليك به 200 هدف درمجموع 4 راند 179 امتيازكسب كرد وبه مقام اول رسيد و ركورد كشور را نيز ترقي داد.

2- سيد اميرچاوشي با شليك به 200 هدف درمجموع 4 راند با 166 امتيازمقام دوم را بدست آورد.

3- محمدعلي راهنما وفرشيد عبدالمحمدي با شليك به 200 هدف درمجموع 4 راند هريك 159 امتياز آورند ودر تيرنهايي محمد علي راهنما به مقام سوم رسيد.

لازم به يادآوري است: مسابقات با هدف تيراندازي ثابت گراميداشت روز ارتش از روزجمعه اول ارديبهشت تا روز دوشنبه چهارم ارديبهشت دربخش بانوان و آقايان در رشته هاي تفنگ وطپانچه بادي درسالنهاي تيراندازي مجموعه ورزشي آزادي تهران برگزار خواهد شد.