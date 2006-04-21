بالا رفتن سريع دما در قطب شمال شير ماهي هاي جوان را از مادرهايشان جدا كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، محققين بيان كردند: در طي دو ماه سفر دريايي در شمال آلاسكا تعداد زيادي از شير ماهي هاي جوان كه در آب هاي عميق شنا مي كردند را به صورت تنها مشاهده كرده اند. محققين اين پديده را يك علامت غير عادي مي دانند.



بر اساس مقاله اي كه در مجله journal Aquatic Mammals منتشر شده است، در اثر نفوذ يك جريان آب گرم غير معمول قطعات بزرگ يخ كه توله ها همراه با مادرشان روي آن زندگي مي كنند شكسته شده و بچه شير ماهي ها به داخل آب مي افتند.



Carin Ashjian يك زيست شناس در مركز اقيانوس شناسي در ماساچوست و يكي از اعضاي گروه تحقيق بيان كرد: در مدت 24 ساعتي كه در آنجا بوديم بچه شير ماهي ها آشكارا در اطراف ما شنا مي كردند، و ما نمي توانستيم به آن ها كمك كنيم.



شير ماهي هاي مادر و توله هاي آن ها دو سال اول زندگي خود را هميشه با هم هستند و به ندرت اتفاق مي افتد كه از هم جدا شوند، اساسا آن ها بر روي يخ هايي كه د ريا هاي كم عمق را مي پوشاند زندگي مي كنند. شير ماهي هاي بالغ از دوكفه اي ها و خرچنگ هاي كف دريا تغذيه مي كنند سپس به سمت بچه هاي خود بر مي گردند و بچه ها از شير مادرشان تغذيه مي كنند.



محققين با مطالعه جريانات آبي از درياي Bering به درياي Chukchi در شمال الاسكا متوجه شده اند كه درجه حرارت آب ها نسبت به 2 سال قبل در همين زمان و همين مكان 6 درجه گرم ترشده است.



محققين بالارفتن سريع دما در قطب شمال را با افزايش جهاني گازهاي گلخانه اي همراه مي دانند.

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