روسيه 10 ميليون دلار به تشكيلات خودگردان فلسطين كمك مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازاينترفاكس ، كنستانتين دولگف Konstantin Dolgov معاون نماينده دائم روسيه درسازمان ملل اعلام كرد كه روسيه به زودي 10 ميليون دلار در قالب كمكهاي انساندو ستانه فوري در اختيار تشكيلات خود گردان فلسطين قرار خواهدداد .



وي كه در نشست شوراي امنيت سازمان ملل درباره خاورميانه در نيويورك سخن مي گفت همچنين تاكيد كرد كه قطع كمك به تشكيلات خود گردان فلسطين ممكن است موجب هرج و مرج وترويج جديد خشونت دراين منطقه گردد .

از سويي به نقل از رويترز، فليپ دوست بلازي وزير امور خارجه فرانسه امروز در گفتگو با راديو فرانسه با قطع كمكهاي

انسان دوستانه به فلسطينيان مخالفت كرد و دوباره از كابينه حماس خواست كه حملات عليه اسرائيل را متوقف كند و موجوديت اين رژيم را به رسميت بشناسد .



وي همچنين درباره موضع كشورش در قبال فشارهاي آمريكا و اروپا براي قطع كمك به تشكيلات خودگردان فلسطين خاطر نشان كرد كه كشورش هيچ برنامه اي براي قطع كمك به فلسطين ندارد و قطع كمك به فلسطينيان را يك اشتباه سياسي بزرگ خواند .



وزير امور خارجه فرانسه همچنين در اين گفتگو تصريح كرد كه اگر ما به اراضي فلسطيني كمك نكنيم كشورهايي مانند ايران اين كار را خواهند كرد و اين چيزي نيست كه خواهان آن باشيم و سوال اين است كه چرا ما نبايد به اين كمك ها ادامه دهيم .



كشورهاي ايران ، قطر و عربستان اعلام آمادگي كردندكه به حماس كمك مالي نمايند. ايران و قطر هر كدام 50 ميليون دلار و عربستان 92 ميليون دلار كمك خواهند كرد .