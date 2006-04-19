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۳۰ فروردین ۱۳۸۵، ۱۸:۵۱

همايش بررسي اشتغال زنان در موسسه امام خميني (ره) برگزار مي شود

همايش بررسي اشتغال زنان توسط گروه روان شناسي موسسه امام خميني (ره) و با همكاري مركز مطالعات و تحقيقات زنان روز پنج شنبه 31 فروردين ماه در قم برگزار مي شود.

حجت الاسلام "مجتبي دورودي" در گفتگو با خبرنگار حوزوي مهر با بيان اين خبر افزود: در اين همايش اشتغال زنان از ابعاد حقوقي و روان شناسي با حضور اساتيد حوزه و دانشگاه بررسي شده و در آن حجت الاسلام "بستان" با موضوع بررسي اشتغال زنان از نطر اسلام ، "الاسوند" با موضوع اشتغال و نقش خانوادگي و دكتر "محمد صادق مهدوي" با موضوع بررسي مشكلات اشتغال زنان در جامعه امروز سخنراني خواهند كرد.

مدير گروه پژوهش موسسه امام خميني (ره) اضافه كرد: در انتهاي همايش نيز ميزگردي با حضور حجت الاسلام "غروي" و حجت الاسلام "بستان" با موضوع تفاوت زن و مرد با محوريت اشتغال تشكيل خواهد شد.

به گزارش مهر، مكان اين همايش نيز سالن آمفي تئاتر موسسه امام خميني (ره) است و شركت علاقمندان در آن آزاد است.

کد مطلب 314265

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