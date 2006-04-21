خودروهاي تهران به اندازه 30 ميليون خودرو آلودگي توليد مي كند

مهندس جعفر هاشمي تشكري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، با تاكيد بر اينكه داشتن خودرو يك حق است اما استفاده از معابر يك امتياز محسوب مي شود ، افزود: نمي توانيم از شهروندان توقع داشته باشيم خودرو شخصي نخرند. البته فقط در چارچوب قانون مي توانند از امتيازات خود استفاده كنند ، به شرطي كه كمترين مشكل را براي ديگران در شهر به وجود آورد.

وي عدم ساماندهي سيستم حمل و نقل عمومي در كلانشهر تهران را معضل مهمي دانست كه بايد براي آن چاره اي انديشي شود.

هاشمي گفت: با توسعه حمل و نقل عمومي و تقويت سامانه مترو ، اتوبوسراني و تاكسيراني ، مي توان حدود 10 درصد مسافرت هاي درون شهري را بدون افزودن بر ميزان آلايندگي و ترافيك ، افزايش داد.

وي سهم حضور خودروهاي تك سرنشين در معابر پايتخت را 36 درصد عنوان كرد و افزود: سهم اين خودروها در ترافيك حدود 57 درصد است. در حالي كه اگر جابجايي مسافر توسط وسايل حمل و نقل عمومي صورت گيرد ، به طور قطع سهم خودروهاي شخصي در ايجاد ترافيك كاسته مي شود.

مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران تصريح كرد: اگر بودجه خريد بنزين به مترو تزريق شود ، حدود 5/1 ميليون مسافر را مي توان جابجا كرد و اين به معناي كم شدن 5/1 ميليون سفر با خودرو شخصي در معابر پايتخت است.

وي بار ديگر اجراي طرح تردد نوبتي خودروها در دراز مدت را پاك كردن صورت مسئله و نداشتن كارايي لازم دانست و تصريح كرد: اين روش در كوتاه مدت بسيار مناسب بوده و در كنار ساير پارامترها مي تواند مشكل گشاي ترافيك پايتخت باشد.