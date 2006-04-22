دانشكده صدا و سيماي قم در مقطع كارشناسي ارشد دانشجوي طلبه مي پذيرد

"عليرضا رنجبر" در گفتگو با خبرنگار حوزوي "مهر" با بيان اين خبر افزود: اتمام پايه نهم حوزه با حداكثر 30 سال سن شرط اصلي ثبت نام در اين دوره است. اين مقطع ويژه برادران بوده واز پذيرفته شدگان تعهد خدمت به ميزان دو برابر زمان تحصيل اخذ مي شود.

وي افزود: ثبت نام داوطلبان تا 21 ارديبهشت ماه ادامه خواهد داشت. آزمون كتبي نيز روز جمعه 5 خرداد ماه برگزار مي شود.

رنجبر اضافه كرد: منابع عمومي اين آزمون، ادبيات عرب، ادبيات فارسي، تاريخ، فلسفه اسلامي و فقه با ضريب يك و زبان انگليسي و تفسير قرآن با ضريب دو است.

وي يادآور شد: در گرايش تهيه كنندگي شناخت وسايل ارتباط جمعي، اطلاعات هنري و درك تصوير و در گرايش تحقيق در ارتباطات شناخت وسايل ارتباط جمعي و روش تحقيق مدنظر خواهد بود.

مسئول پذيرش دانشكده صدا و سيماي قم گفت: نتايج آزمون دو برابر ظرفيت يك هفته بعد از آزمون اعلام مي شود و از پذيرفته شدگان براي مصاحبه در كميته تخصصي هنر دعوت به عمل مي آيد.