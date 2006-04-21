فراز و فرودهاي سازمان ملل متحد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، جنگ جهاني دوم پاياني بر جامعه ملل بود زيرا اين جنگ فلسفه وجودي اين سازمان بين المللي را به عنوان حامي و حافظ صلح از بين برد. سازمان ملل متحد در حقيقت ادامه دهنده و جانشين جامعه ملل است. پيدايش سازمان ملل را مي توان مرهوان اقدامات و فعاليتهايي دانست كه هر كدام به نحوي در به وجود آوردن اين سازمان موثر بودند از جمله اين فعاليتها مي توان به " اعلاميه بين المتحدين" ، " منشور اتلانتيك" ، " اعلاميه ملل متحد" ،" كنفرانس مسكو و تهران " ، كنفرانسهاي دامبارتن اوكس و يالتا نام برد.

سازمان ملل متحد در سال 1945 در پي كنفرانس سانفراسيسكو به وجود آمد. كنفرانس مزبور رسماً كنفرانس ملل متحد درباره سازمان بين المللي نام گرفت. كنفرانس سانفرانسيسكو به دليل اعطاي امتياز خاص به كشورهاي بزرگ " وتو" 2 ماده طول كشيد. يكي ديگر از بحثهاي مطرح شده در اين كنفرانس تعارض سازمان هاي منطقه اي موجود استمرار فعاليت آنها، با فلسفه وجودي سازمان ملل بود. منشور سازمان ملل متحد در 25 ژوئن به اتفاق آرا به تصويب كشورهاي شركت كننده در كنفرانس رسيد. شرايط عضويت در سازمان جديد ، صلح جو بودن ، اعلام جنگ به آلمان و ژاپن و امضاي اعلاميه ملل متحد بود.

منشور ملل متحد داراي 19 فصل و 111 ماده است. اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري ، ضميمه لاينفك منشور است يعني اينكه هر كشوري كه به عضويت سازمان در آيد به طور اجباري عضو ديوان نيز هست و ديوان صلاحيت رسيدگي به دعواهاي مطرح از سوي كشورهاي عضو را دارد.

سازمان ملل متحد داراي 6 ركن اصلي است. مجمع عمومي ، شوراي امنيت ، شوراي اقتصادي و اجتماعي شوراي قيمومت، ديوان بين المللي دادگستري و دبيرخانه است.

به گزارش "مهر"، سازمان ملل متحد به عنوان جهاني ترين سازمان بين المللي ناشي از تلاش ملتها و كشورها براي جلوگيري از جنگهايي مانند جنگ جهاني اول و دوم است. بدين خاطر در منشور اهدافي براي سازمان ملل در نظر گرفته شده است كه عبارت است از : حفظ صلح و امنيت بين المللي ، گسترش و توسعه روابط دوستانه ميان ملتها بر اساس احترام به اصل برابري حقوقي و خود مختاري دولتها ، اصل برابري حاكميت كليه اعضاي سازمان، تاكيد بر حل مسالمت آميز اختلافات بين كشورها و منع توسل به زور ، عدم دخالت سازمان در اموري كه اساساً جزو صلاحيت داخلي كشورها است ، توجه سازمان به كشورهاي غير عضو در جهت حمايت از صلح بين المللي ، مسئوليت دولتها در حمايت از اقدامات سازمان و همكاري با سازمان در جهت جلوگيري از جنگ و در نهايت اينكه سازمان بايد مركزي براي جلوگيري از جنگ و هماهنگ كننده اقدامات بين المللي در اين زمينه باشد.

منشور ملل متحد، سندي است كه سازمان ملل بر اساس آن بنياد نهاده شده است. اين منشور در اصل حقوق و تكاليف كشورهاي عضو را بيان مي كند. منشور يك معاهده بين المللي است و اصول عمده روابط بين المللي را مشخص مي كند.

در رابطه با عضويت كشورها در سازمان منشور اعلام مي دارد كه عضويت به روي همه ملتهاي صلحدوست كه الزامات آن را بپذيرند و طبق نظر آن مايل و قادر به اجراي اين الزامات هستند گشوده است. دولتها به توصيه شوراي امنيت و توسط مجمع عمومي Gener al Assembly به عضويت پذيرفته مي شوند. منشور همچنين تعليق عضويت يا اخراج اعضا را به جهت نقض اصول مندرج در آن مشخص مي كند. البته تاكنون هيچ كشوري از سازمان اخراج نشده است.

بر اساس منشور ، سازمان ملل داراي پنج زبان اصلي است: اسپانيولي ، چيني ، انگليسي ، فرانسوي و روسي. زبان عربي نيز به زبانهاي رسمي مجمع عمومي ، شوراي امنيت و شوراي اقتصادي و اجتماعي پذيرفته شده است. بر اساس رويه موجود در سازمان ، كليه اسناد سازمان به 5 زبان اصلي و زبان عربي (به خرج كشورهاي عربي ) منتشر مي شود.

به گزارش "مهر"، آنچه در مورد سازمان ملل مي شود علاوه بر موارد مطرح شده گفت: اين است كه منشور سازمان بر اساس حقوق اساسي بشر دفاع از حيثيت ، ارزش و شخصيت انسان و برابري انسانها بنا شده است. اين سازمان از آتش و جنگ براي حفظ صلح، عدالت، و احترام به الزامات بين المللي به وجود آمد تا بتواند ملتها را به صلح و بردباري در مقابل يكديگر و زندگي خوب و آرام در كنار يكديگر برساند به طوري كه دولتها براي حل اختلافات خود به زور و جنگ متوسل نشوند. اما واقعيت سازمان در سالهاي حيات آن بويژه با توجه به ساختار وتو چيزي جز بازي قدرت نبوده است. گرچه تاكنون سازمان توانسته است از جنگهاي جهاني جلوگيري مي كند اما به دليل ساختار دوگانه قدرت در شوراي امنيت و مجمع ، نتوانسته است به صورت عادلانه از جنگهاي منطقه اي بويژه در جنگ ، ايران و عراق ، بوسني و هرزگوين و اسراييل و فلسطيني ها جلوگيري نمايد. نگاه دو گانه اعضاي اصلي شوراي امنيت به عنوان بازوي اجرايي سازمان، نتيجه اي جز جنگهاي ممتد منطقه اي نداشته است.

در نهايت بايد گفت: كه سازمان ملل ، در راستاي اهداف خود نتوانسته است از جنگ و خونريزي و فقر و بي عدالتي در ميان ملتها جلوگيري كند و اين همان مشكل اساسي است كه صداي دولتهاي متضرر از اين سياست را در آورده است.