روسيه درخواست آمريكا براي قطع همكاري با ايران را رد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه از مسكو، "ميخائيل كامينين" سخنگوي اين وزارتخانه در اين بيانيه گفت:" پر واضح است كه هر كشوري حق آن را دارد تا تصميم بگيرد كه با چه كسي رابطه داشته باشد و چگونه با ديگر كشورها همكاري كند".

"نيكلاس برنز" معاون وزير امور خارجه آمريكا در امور سياسي روز گذشته طي ديدار ازمسكو خواستار توقف همكاري هسته اي كشورها با ايران حتي در زمينه مسائل انرژي هسته اي صلح آميز مانند نيروگاه بوشهر شد .

كامينين گفت : ساخت اولين نيروگاه هسته اي در بوشهر تحت كنترل كامل و شديد پادمانهاي بين المللي است.

پيش از اين رئيس سازمان انرژي اتمي روسيه در واكنش به درخواست روز گذشته آمريكا مبني بر تعطيلي پروژه احداث نيروگاه هسته اي بوشهر اعلام كرد كه اين نيروگاه هم اكنون توسط روسيه درحال احداث است، هيچ تهديدي را دربرندارد.



" سرگئي كرينكو" در جمع خبرنگاران در بيشكك پايتخت قرقيزستان در واكنش به درخواست معاون وزير امورخارجه آمريكا مدعي شد كه "احداث نيروگاه هسته اي بوشهر، رژيم عدم گسترش تسليحات كشتار جمعي را تهديد نمي كند".

نشست مسكو كه با شركت پنج عضو دائم شوراي امنيت(آمريكا، روسيه، چين، فرانسه ، و انگليس) به همراه آلمان، درباره موضع هسته اي ايران انجام شد، به نتيجه مثبتي منجر نگرديد و به گفته آگاهان و شركت كنندگان اختلافات بين طرف هاي شركت كننده هنوز باقي است.

در همين رابطه "كين گانگ" سخنگوي رسمي وزارت امور خارجه چين با تفسير سفر "سوي تيانكاي" دستيار وزير امور خارجه چين به ايران و روسيه اعلام كرد كه چين به حمايت از تلاش هاي روسيه در حل موضوع هسته اي ايران ادامه مي دهد.

در جريان ديدار سوي تيانكاي با "سرگئي لاوروف" وزير امور خارجه روسيه طرفين بر لزوم حل مسئله هسته اي ايران از طريق مذاكرات تاكيد كردند.

گانگ گفت: "طرف چيني به حمايت خويش از تلاش هاي روسيه براي حل مسئله ايران ادامه مي دهد".

به گفت وي، پكن مطمئن است كه هنوز هم امكان حل مسالمت آميز اين مسئله وجود دارد و چين اميدوار است كه جامعه جهاني از تلاش براي حل مسالمت آميز مسئله هسته اي ايران انصراف ندهد.