"محمد حبش"نماينده پارلمان سوريه درگفتگوي اختصاصي با خبرنگاربين الملل "مهر" افزود : ما درسوريه به روابط خوب و منحصر به فرد با لبنان چشم دوخته ايم واحساس مي كنيم كه لبنان و سوريه يك ملت در دو كشورهستند و بايد با اين ديد به اين دو ملت نگريسته شود .



اين استاد دانشگاه دمشق تصريح كرد: همه به خوبي مي دانند آنچه كه دو ملت سوريه و لبنان را به هم نزديكتر مي كند بيش ازآن چيزهايي است كه آنها را از هم جدا مي سازد چون دو كشور پيوندهاي تاريخي مشترك دارند.

وي درپاسخ به سوال "مهر" درباره اهداف غرب و آمريكا دركشورهاي منطقه بويژه درلبنان ابراز عقيده كرد: به نظر مي رسد درحال حاضر دو طرح درباره لبنان دنبال مي شود.



طرح اول اينكه آمريكا و فرانسه تلاش مي كنند تا لبنان را تحت سيطره خود درآوردند ودراين راستا سفراي كشورهاي انگليس، فرانسه، آمريكا و اسپانيا درلبنان دراين زمينه فعال هستند و طرح ديگر رويكرد وابستگي لبنان به غرب را رد مي كند و معتقد است لبنان بايد درمحيط عربي خودش باقي بماند.



وي افزود: اروپاييها براين باورند بهترين الگو براي لبنان اين است كه مثل اسرائيل باشد چرا كه اسرائيل هم اكنون درمنطقه خاورميانه است و به نحوي عضو ديگر اتحاديه اروپا است .



اين استاد دانشگاه دمشق ياد آورشد : علي رغم اينكه اروپاييها مصلحت لبنان را در اروپايي شدن مي بينند و نمي خواهند اين كشوردرمحيط و جهان عربي و اسلامي باقي بماند اما گروههاي قوي در لبنان اين رويكرد خيانت آميز و مغاير برمصالح ومنافع واقعي لبنان را رد مي كنند.



وي افزود: درلبنان گروهها لبناني بسيارقوي هستند و قادرند دستاوردهاي لبنان وعربيت اين كشوررا حفظ كند هرچند كه درحال حاضربين دو جريان مخالف و موافق در لبنان رقابت تنگاتنگي وجود دارد اما من معتقدم جريان و گروهي كه مي خواهد لبنان درمحيط عربي خودش باقي بماند در نهايت پيروز خواهد شد.



استاد دانشگاه دمشق درپاسخ به سوال "مهر" درباره روند مذاكرات بين گروههاي لبناني ياد آورشد: گفتگوهاي ملي لبنان يك موضوع داخلي است و ما نمي خواهيم درامورداخلي لبنان دخالت كنيم .



به اعتقاد من درست نيست ما به لبنانيها بگوييم كه چه كار بايد انجام دهند چرا كه آنها ملتي آگاه و فهميده هستند و مي تواند گفتگوي مسالمت آميز داشته باشند وبراي حل مشكلات خود به يك راه حل مناسب دست پيدا كنند.



محمد حبش ياد آورشد: ما به آنچه كه لبنانيها درمورد آن به توافق رسيده است احترام مي گذاريم .



وي به اشتباهاتي كه در لبنان درسطوح مختلف اين كشور رخ داده است اشاره كرد و گفت : بزرگترين آن دخالت غربيها درامور سياسي وحياتي اين كشور است كه غير قابل قبول است و هيچ كس نمي خواهد اين اشتباهات تكرار شود.