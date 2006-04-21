به گزارش خبرگزاري "مهر"، ستاد خبري اين جشنواره اعلام كرد اميررضا خادم و مرتضي تمدن نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دو پيام جداگانه آغاز نهمين جشنواره بين‌المللي تئاتر دانشگاهي ايران را تبريك گفتند.

خادم ضمن آرزوي توفيق براي تمام دانشجويان جوان شركت كننده در اين جشنواره اظهار اميدواري كرد تئاتر دانشگاهي تنها منحصر به برگزاري جشنواره ها نگردد.

متن پيام اميررضا خادم بدين شرح است:

چه نيك گفته اند در هر جامعه اي توجه به جايگاه تئاتر به معناي حفظ و پاسداري از فرهنگ آن كشوراست. چرا كه رابطه تئاتر با مخاطب رابطه اي توامان عقلاني و احساسي بوده و اگر بپذيريم "تئاتر بازتعريف زندگي مادي و معنوي انسان‌هاست" پس طبيعت انسان (مخاطب) نقش محوري اين زندگي (صحنه) است و بالطبع در هر زماني مقتضياتي دارد كه در عصر معاصر اين دانشگاهها و دانش پژوهان هستند كه توانايي پاسخگويي به اين مطالبات مخاطبين را دارا هستند.

لذا ضمن آرزوي توفيق براي تمامي دانشجويان جوان شركت كننده در اين دوره از جشنواره، اميدوارم نحوه نگاه به هنر تئاتر در دانشگاههاي ما در ابعاد عملياتي و حمايتي منحصر به برگزاري جشنواره هايي اين چنيني نگردد، بلكه شاهد حضور كاربردي و محسوس تر دانشگاهها و مراكز آموزشي در عرصه فعاليت هاي نمايشي متناسب با دنياي حرفه اي و تجربي باشيم.

متن پيام مرتضي تمدن بدين شرح است:



برادر عزيزم، جناب آقاي محرمي

دبير كل محترم جشنواره بين المللي تئاتر دانشگاهي ايران

با عرض سلام و ارادت

حلول نهمين جشنواره بين المللي تئاتر دانشگاهي ايران را صميمانه به جنابعالي و اهالي گرانقدر اين هنر فاخر تبريك عرض نموده، از خداوند منان موفقيت شما را در اين رسالت خطير خواستارم.

همين تئاتر آنگاه كه بستر و خاستگاه آن دانشگاه و دانشجو باشد و عرصه علم و دانش اندوزي تلفيق گردد، گرچه خود به تنهايي يك علم است، اما به مراتب جذابتر و اثرگذارتر خواهد شد. اميد كه به واسطه آنكه اين جشنواره ابعاد بين المللي دارد، شاهد اثرگذاري فرهنگ غني و هنرآفرين اسلام در كميت و كيفيت آن باشيم.