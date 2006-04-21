به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، ژنرال "يواف گالانت " فرمانده نظامي منطقه جنوبي دراسرائيل در ادامه افزود : چنانچه حملات موشكي دور برد به اسرائيل ادامه يابد و به حد غير قابل تحملي برسد ما بايد تدابير ضروري را در اين زمينه اتخاذ كنيم تا حدي كه مجددا نوار غزه اشغال شود.

وي كه از شش ماه پيش به عنوان فرمانده نظامي منطقه جنوبي انتخاب شده است افزود : من تمايل ندارم اين اقدام به اين حد برسد اما اگرما مجبور شويم به طور كامل نوار غزه را دوباره اشغال خواهيم كرد و طرح فراگيري براي اين اقدام را دراختيار داريم.

گالانت ادامه داد: ارتش اسرائيل درحال حاضردر حال انجام عمليات نظامي در داخل نوار غزه است اما وي اشاره اي نكرد كه منظورش پيشروي نيروهاي اسرائيلي در روزهاي 13 و 14 آوريل به مناطق فلسطيني نشين است يا عمليات مخفي واحدهاي ويژه در عمق نوار غزه .

موشه كابلينسكي رئيس ستاد مشترك ارتش اشغالگر قدس هم هفته گذشته احتمال حمله نظامي به نوار غزه را درصورت حملات موشكي به اسرائيل بعيد ندانست.

وي افزود: پيشروي درداخل مناطق تحت كنترل حكومت خودگردان فلسطين كه پيش از خروج نيروهاي اسرائيلي از نوار غزه در سپتامبر 205 تكرار شد بازهم حملات موشكي را متوقف نكرد.