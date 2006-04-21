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۱ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۴:۵۴

آيت الله اميني در خطبه هاي نماز جمعه قم:

دشمنان سعي در جلوگيري از پيشرفت كشورهاي اسلامي دارند / افتخار دانشمندان ايراني شكست سنگيني براي دشمنان بود

دشمنان سعي در جلوگيري از پيشرفت كشورهاي اسلامي دارند / افتخار دانشمندان ايراني شكست سنگيني براي دشمنان بود

امام جمعه موقت قم خاطرنشان كرد: دشمنان با به كارگيري پيشرفته ترين سلاح هاي اتمي و ديگر سلاح هاي پيشرفته و با كمك هاي مالي صهيونيست ها قصد دارند كشورهاي مسلمان نشين را تضعيف كنند.

به گزارش خبرنگار "مهر" در قم، آيت الله اميني امام جمعه موقت قم امروز در خطبه اول نماز جمعه طي سخناني به توطئه هاي دشمنان عليه اسلام اشاره كرد و افزود : دشمنان اسلام از شرق و غرب دست به دست همديگر عليه اسلام و مسلمانان توطئه مي كنند تا شايد بتوانند مانع از پيشرفت علمي كشورهاي اسلامي شوند.

وي افزود: دشمنان با به كارگيري پيشرفته ترين سلاحهاي اتمي، زيردريايي هاي اتمي و ديگر سلاحهاي پيشرفته و با كمكهاي مالي صهيونيست ها قصد دارند كشورهاي مسلمان نشين را تضعيف كنند.

وي به انتخابات دولت فلسطين اشاره  كرد و گفت: كشورهاي غربي حتي در انتخابات فلسطين كه با اراده و اختيار مردم آنجا انجام شد مخالف هستند و با تهديدات فراوان حتي مانع از كمكهاي ديگر كشورها به فلسطين مي شوند.

اميني در ادامه شيطنت هاي دشمنان در اختلاف بين مردم عراق را به زيان مردم عراق دانست و گفت: آمريكا و همدستانش با ايجاد تفرقه بين اقوام عراق نمي گذارند دولت جديد با قانون اساسي آن شكل بگيرد و مردم عراق بايد از اين توطئه ها عبرت بگيرند تا وحدت خودشان را بيشتر كنند.

وي در بخش ديگري از سخنانش به موفقيت دانشمندان ايران در تحقيق و پژوهش و رسيدن به دانش هسته اي اشاره كردو گفت: با وجود اينكه دشمنان كارشكني هاي زيادي عليه ايران  كردند اما دانشمندان ايران توانستند ايران را جزو 8 كشور رسيدن به چرخه سوخت هسته اي برسانند و بنده با تمام وجودم از اين دانشمندان تشكر مي كنم.

وي اين افتخار دانشمندان ايراني را موجب خوشحالي مردم ايران و مسلمانان جهان و شكست محكمي براي دشمنان عنوان كرد.

اميني در ادامه سخنانش خطاب به كشورهاي همسايه ايران و مسلمانان جهان گفت: ايران قصد ساختن سلاح اتمي را ندارد و نخواهد داشت و تلاش دانشمندان ايراني بايد موجب قوت نفس و اميدواري كشورهاي منطقه باشد.

وي افزود: كشورهاي غربي  هيچگاه به كشورهاي مسلمان نشين كمك نخواهند كرد و كشورهاي همسايه ايران بدانند كه ايران با دستيابي به دانش هسته اي به آنها كمك خواهد كرد.

آيت الله اميني همچنين با اشاره به هفته جوانان از مسئولان و مردم خواست تا جوانان را در حل مشكلاتشان ياري كنند.

وي در بخش ديگري از سخنانش بر تاسيس آموزشگاههاي آموزش دختران و پسران در مسئله همسرداري ،خانه داري و آيين زندگي از سوي مراكز دولتي تاكيد كرد و افزود: يكي از مشكلاتي كه جوانان دارند اين است كه بدون اطلاع و آگاهي از مسائل زندگي ازدواج مي كنند و بعد از آن ، دچار مشكلات زيادي مي شوند و حتي نمي دانند چگونه با همديگر برخورد داشته باشند.

امام جمعه موقت قم بر فعاليت بيشتر مراكزي كه مسئوليت ازدواج جوانان را به عهده گرفتند يادآور شد و از اولياي جوانان خواست تا اطلاعات بيشتري از فرزندانشان به اين مراكز ارائه دهند تا جوانان در ازدواج دچار مشكل نشوند.

کد مطلب 314825

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