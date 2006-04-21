توسعه علمي تنها راه حل مشكلات كشور است / در عصر تكنولوژي شاهد استعمارنوين علمي هستيم

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر "علي ذبيحي" هفته گذشته در جمع اساتيد، دانشجويان و كاركنان دانشگاه گيلان افزود: نگراني كشورهاي داراي فناوري هسته‌ اي از دستيابي ايران به اين تكنولوژي براي آن است كه آن ها نمي‌ خواهند اين دانش در اختيار كشورهاي ديگر باشد.

مشاور نيروي انساني رئيس جمهور اظهار داشت: طي 6 دهه پس از جنگ جهاني دوم فقط هشت كشور جهان داراي اين تكنولوژي هستند و آنها بنا به دلايل مختلف كشورهاي ديگر را از اين دانش محروم مي‌ كنند.

دكتر ذبيحي افزود: دليل ديگر فشار و تهديد هاي اين كشورها براي محروم نگه داشتن ساير كشورها از دستيابي به انرژي هسته ‌اي بحراني است كه در خصوص انرژي در دنيا بوجود خواهد آمد. با توجه به پيش بيني‌هاي انجام شده در سال 2020 دنيا با مشكل و بحران انرژي روبرو مي‌ شود و تنها كشورهايي كه داراي انرژي‌ هاي هسته‌ اي و نو باشند مي‌ توانند از اين بحران خارج شوند.

مشاور نيروي انساني رئيس جمهور تصريح كرد: يكي از اميدهاي بشري در آينده نگاه به توسعه نيروگاه هاي هسته ‌اي است كه اين امر هم به دليل رفتارهاي استعمار گرايانه برخي كشورها، براي همه قابل دسترسي نيست.

وي افزود: متاسفانه ما امروز در عصر تكنولوژي شاهد استعمارنوين علمي هستيم كه توسط برخي كشورها اعمال مي‌ شود و تنها توسط محققان و دانشجويان كشور حل خواهد شد. دولت نهم تلاش خود را در راستاي توسعه علمي كشور قرار داده است و دست يابي به تكنولوژي هسته ‌اي راهي جديد براي كشور باز كرده است.

بر اساس گزارش دانشگاه گيلان، دكتر ذبيحي گفت: ايران با دست يابي به تكنولوژي چرخه سوخت هسته‌ اي به عنوان دانش اول جهان، نگاه دنيا را به خود تغيير داده به طوري كه امروز نگاه دنيا به ايران فرق كرده‌ است و براي حفظ اين تكنولوژي و موقعيت بايد همه باهم تلاش كنيم.

وي يادآورشد: امروزه به دليل نابرابري و استعمار برخي دولت ها، بخش اعظم جهان از استفاده نعمت‌ هاي خداوندي محروم است.