تصميمي براي استفاده از سرمربي ايراني نداريم / نمي خواستيم به مشكلات كارخانه دامن بزنيم

محمدرضا يزداني خرم رئيس فدراسيون واليبال با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود: فدراسيون واليبال همچنان با جديت موضوع استخدام سرمربي خارجي را دنبال مي كند وتحقق اين مهم تا قبل از15 ارديبهشت بدليل قرارداد اكثرمربيان با باشگاههاي اروپايي امكان پذير نيست. البته دراين زمينه فدراسيون جهاني واليبال نيزبراي هرگونه كمك به ايران اعلام آمادگي كرده و اميدوارم هرچه زودتر مذاكراتمان با مربيان اروپايي به نتيجه برسد.



وي درخصوص معرفي مربيان جديد تيم ملي واليبال اظهارداشت: آقايان حيدري ومظفري كه ازسوابق درخشاني درسطح تيم ملي برخوردارند ازسوي كميته فني فدراسيون واليبال و پس ازبرگزاري جلسات مختلف حاضربه پذيرش اين مسئوليت شدند وهدف فدراسيون از انتخاب اين دومربي ايراني آغازكار آماده سازي تيم ملي تا قبل ازمعرفي سرمربي خارجي بود.

يزداني خرم با بيان اينكه مربيان ايراني ازسطح فني مناسبي در سطح آسيا برخوردارند، تصريح كرد: واليبال ايران امروز به سطحي ازپيشرفت رسيده كه بايد ازتجربه ودانش مربيان داخلي خود به بهترين نحو استفاده كند، چرا كه تلفيق مربيان ايراني و ابزارهاي اروپايي مي تواند زمينه سازتداوم موفقيت هاي واليبال باشد.



وي درخصوص استفاده ازمصطفي كارخانه يا ناصرشهنازي دركادرفني تيم ملي اظهارداشت: اين دومربي نيز مدنظرفدراسيون واليبال قرارداشتند، ولي كارخانه براي حضور درتيم ملي با باشگاه خود درگير مشكلاتي بود و نخواستيم با انتخاب ايشان موضوع را بيش ازاين حساس كنيم و درمورد ناصرشهنازي هم اعتقاد دارم در دوره هاي گذشته و درتيمهاي نوجوانان وجوانان به اندازه كافي از وجود ايشان استفاده شده وبايد اين فرصت را به مربيان ديگري هم داد.



يزداني خرم در پايان درخصوص كانديداتوري خود درهيات رئيسه فدراسيون جهاني واليبال گفت: حضوردر هيات رئيسه فدراسيون جهاني شرايط خاصي دارد كه راهيابي تيمهاي ملي واليبال جوانان ونوجوانان به مسابقات جهاني ازجمله اين شرايط است و با توجه به برخورداري كشورمان ازاين شرايط از فدراسيون جهاني درخواست كرديم تا بعنوان يكي ازنامزدهاي حضور درهيات رئيسه در انتخابات دور آينده فدراسيون جهاني شركت كنيم.