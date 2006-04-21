براي فلسفه ورزي بايد به چندين معرفت مسلط بود

حجت الاسلام سيد محمدرضا حسيني آملي در حاشيه همايش صدراي زمان در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دين و انديشه "مهر" در مشهد گفت : تفسير حكمت نقشي اساسي در پيشبرد فلسفه خواهد شد همانطور كه كلمه حكمت به تعداد 21 مرتبه در قرآن اشاره شده است و جايگاه ويژه اي را در تفسير فلسفه برخوردار است .

وي تصريح كرد : انسان داراي دو بعد است. بعد اول كه در قرآن به عالم تجرد و عقل و امر اشاره شده و بعد دوم عالم خلق كه جنبه وجود انسان است و بر اساس اين دو بعد خداوند حكمت نظري و عملي را در انسان كه مقام اشراف مخلوقات را دارد تقويت كرده است.

حجت الاسلام حسيني آملي گفت : حكمت بدون عمل معنا ندارد حتي از مواردي كه مورد بحث فلسفه حكمي شيعه در كلاسهاي فقه و علم مطرح مي شود اين است كه در كلاس درس فلسفه نبايد بدون وضو وارد شد اين به معناي ارزش اين درس نسبت به ديگر علوم است .

وي در ادامه افزود : عمل و علم در فلسفه مانند دو بال هستند. آنهايي از علم برخوردارند ولي در عمل آن را نشان نمي دهند و آنهايي كه از عمل برخوردارند اما علم كافي در اين زمينه را ندارند مانند يك بال ناقص اند كه نمي توان با آن پرواز كرد.

وي همچنين تصريح كرد : مرحوم آشتياني بسيار نگران پيشرفت جامعه و كند عمل كردن آن بودند تا جايي كه شناسايي افراد با ذوق و سليقه در رشته فلسفه را در اولويت موفقيت و رشد در اين زمينه مي دانستند .

وي اظهار داشت : در فلسفه نبايد به خاطر علاقه به مباحث عقلي ، عقايد اعتقادي و نظري را ناديده گرفت و اين دو در كنار هم رشد مي كنند و به مرحله ي شكوفايي مي رسند .

حجت الاسلام حسيني آملي در مورد شخصيت مرحوم آشتياني نيز گفت : وجود حوزه نبود كه آشتياني ، آشتياني شد اثر دانشگاه هم نبود بلكه خود او بود كه با مطالعه و برنامه ريزي صحيح با راه و هدفي معين به اين درجه رسيد .

وي با اشاره به اين مطلب افزود : تاكنون كساني كه در اين زمينه به درجه رشد رسيدند تنها با هدف و پشتكار و حركتي فردي عمل كرده اند و كسي حامي آنها نبوده است .

وي از مشكلات رشد ضعيف اين رشته تصريح كرد : حوزه ها به علت ضعيف عمل كردن آنچه را كه از گذشتگان به دست آورده اند از دست داده اند. مسئله مدرك گرايي نيز عامل ديگر كند عمل كردن اين علم است كه به حوزه نيز سرايت كرده و تك علمي بودن و تنها به يك علم بسنده كردن از اشكالات اساسي به شمار مي رود كه كمتر كسي به دو علم يا بيشتر توجه دارد.