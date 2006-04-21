به گزارش خبرگزاري "مهر"، جشنواره كن 2006 هم مثل تمامي رويدادهاي مشابه و ادوار گذشته بي‌حاشيه و بي‌نكته نيست. با هم نكات جشنواره امسال كن را مرور مي‌كنيم:



ـ در كنفرانس خبري اعلام اسامي فيلم‌هاي بخش مسابقه كن و ساير بخش‌ها كه صبح ديروز در پاريس برگزار شد، ژيل ژاكوب رئيس جشنواره، تيه‌ري فرمو مدير هنري و كاترين دميه مدير كل جشنواره كن حضور داشتند. دميه امسال نخستين حضور خود را در ميان مديران ارشد كن تجربه مي‌كند.

از چپ به راست: فرمو، ژاكوب و دميه در كنفرانس خبري

ـ تيه‌ري فرمو در اين كنفرانس خبري گفت: "اگر سال 2005 سال حضور و بازگشت مؤلفان و اساتيد بزرگ سينما به كن بود، در عوض امسال را بايد سال نام‌ها و فيلم‌هاي جديدي دانست كه مي‌توانند همه را شگفتزده كنند ... سينما همواره با سياست همراه است."



ـ يكي از نكات جالب توجه جشنواره كن 2006 حضور بسيار كمرنگ نمايندگان سينماي آسيا در ميان 19 فيلم بخش مسابقه و بخش مهم نوعي نگاه است كه مي‌تواند در نوع خود اتفاقي عجيب و نادر تلقي شود. امسال فقط نماينده چين توانسته به بخش مسابقه كن راه يابد. ژاپن هم كه در سال‌هاي اخير پاي ثابت كن بود، امسال اصلا نماينده‌اي در بخش‌هاي رسمي ندارد.



ـ ريچارد لينكليتر نخستين فيلمساز تاريخ كن است كه در يك دوره دو نماينده در بخش‌هاي رسمي كن دارد؛ يكي "ملت غذاي آماده" در بخش مسابقه رسمي و ديگري Scanner Darkly در بخش نوعي نگاه. رشيد بوشارب الجزايري هم با كارگرداني "بوميان" (يا همان "روزهاي افتخار") و تهيه‌كنندگي "فلاندر" به بخش مسابقه كن 2006 آمده است. آرنولد بريتانيايي، بلوو بلژيكي و كاستا پرتغالي با نخستين ساخته‌هاي خود در بخش مسابقه مهمترين جشنواره سينمايي جهان شركت كرده‌اند.

ـ پوستر امسال جشنواره كن در واقع نمايي از فيلم "در حال و هواي عشق" به كارگرداني وونگ كار واي است كه رياست هيأت داوران بخش مسابقه را بر عهده دارد. امسال داوران كن را فقط بازيگران و فيلمسازان تشكيل داده‌اند و خبري از تهيه‌كننده و فيلمبردار و منتقد و ... نيست. پنج بازيگر و چهار كارگردان جمع داوران كن هستند.

پوستر جشنواره كن 2006

ـ در بخش جنبي نوعي نگاه 23 فيلم حضور دارند كه عمده آنها را نمايندگان كشورهاي اروپاي شرقي تشكيل مي‌دهند. روسيه، لهستان، روماني، مجارستان و ليتواني حضوري قدرتمند در بخش نوعي نگاه كن 2006 دارند. نخستين نماينده تاريخ سينماي پاراگوئه در جشنواره كن هم قصد دارد براي دوربين طلايي رقابت كند.



ـ مستركلاس‌هاي جشنواره امسال كن را جينا رولندز بازيگر، سيدني پولاك فيلمساز و الكساندر دسپلت آهنگساز مديريت مي‌كنند. ژاك اوديار فيلمساز هم از ديگر استادان كلاس‌هاي جشنواره است.



ـ تام هنكس، كرستن دانست، پنه‌لوپه كروز، هالي بري، بروس ويليس و كيت بلنچت از ميهمانان سرشناس جشنواره كن پنجاه و نهم هستند. ضمن اينكه حضور چند فيلم سياسي از جمله "سوسمار" ناني مورتي ايتاليايي و "ملت غذاي آماده" هم كن امسال را به رويدادي هنري سياسي تبديل كرده است. گرچه نبايد از اكران فيلم جنجالي "رمز داوينچي" هم به سادگي گذشت كه ممكن است در همان افتتاحيه كل جشنواره را تا روز پاياني تحت تأثير قرار دهد.