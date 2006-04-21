حركت بيش از صد هزار نپالي به سمت پايتخت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس، به رغم اعلام مقررات منع آمد و شد مردم نپال در پايتخت و حومه آن با سر دادن شعارهايي عليه پادشاه "گيانندرا" King Gyanendra به سوي حومه كاتماندو پايتخت نپال حركت كردند.



همچنين به گزارش خبرگزاري فرانسه ، اين تظاهرات در پي آن صورت گرفت كه 7 حزب اصلي در اين كشور خواستار برگزاري تظاهراتي در روز جمعه شده بودند و مقامات نيز در واكنش به اين مسئله با تمديد مقررات منع رفت و آمد در كاتماندو و حومه آن كه از ساعت 9 تا ساعت 20 به وقت محلي به اجرا گذاشته مي شود پاسخ دادند و همچنين آنها دستور دادند تا به سوي كساني را كه اين مقررات را ناديده مي گيرند شليك كنند.

مخالفان پادشاه نپال كه از حمايت شورشيان مائوئيست برخوردار هستند با سردادن شعارهايي عليه وي اقدام به آتش زدن لاستيك در خيابان هاي پايتخت كردند و اين در حاليست كه در تظاهرات روز گذشته بر اثر تيراندازي پليس 3 تن كشته و دهها تن ديگر زخمي شدند.



تظاهرات و اعتصاب هواداران احزاب مخالف پادشاه نپال بيش از 15 روز است كه ادامه دارد.

احزاب مخالف خواستار احياي دموكراسي و برگزاري انتخابات سراسري در نپال هستند، اما مقاومت پادشاه گيانندرادرمقابل اين خواسته آنها و مردم ، موجب شد مخالفان پادشاه خواستار كناره گيري وي از قدرت شوند.

پيشتر وي اعلام كرده بود كه حاضر است تا با مخالفين در اين زمينه گفتگو كند اما تاكيد احزاب مخالف به ادامه اعتراضهاي خود برضد پادشاه نپال و ادامه سركوب مخالفان از سوي نيروهاي امنيتي موجب تشديد وخامت اوضاع سياسي ،‌امنيتي و اقتصادي نپال شده است.

خبرگزاري فرانسه تعداد تظاهر كنندگان را ده ها هزار تن اعلام كرده است.