سرانه درمان بايد در متمم بودجه سال 85 لحاظ شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، دكتر شهاب الدين صدر در جمع خبرنگاران افزود: مهمترين مشكل در بحث درمان ، غير واقعي بودن سرانه آن است كه اين امر عامل به وجود آمدن پديده بسيار زشت زير ميزي در ميان پزشكان مي شود.

رئيس سازمان نظام پزشكي كشور اظهار داشت: اساسي ترين راه براي اصلاح وضعيت كنوني تامين هزينه هاي درمان مردم توسط دولت است كه در اين راستا بايد برنامه ريزي صحيح صورت گيرد.

وي تصريح كرد: بيمه ها بايد به صورت نظام مند عمل كنند نه تجاري ، چرا كه با نظام مند شدن بيمه ها هزينه هاي محول شده به مردم كاهش مي يابد.

رئيس سازمان قانون پزشكي كشور تاكيد كرد: در شرايطي كه سرانه درمان در كشور 3894 تومان برآورد شده ، نظر شوراي عالي بيمه براي سرانه درمان 7 هزار تومان است. در شرايط كنوني بخش دولتي با تعرفه هاي خود دچار مشكل خواهد شد. چرا كه درآمد اختصاصي بيمارستانها 30 درصد افزايش مي يابد و اين در حالي است كه بايد تعرفه ها نيز اين ميزان افزايش را داشته باشد.

وي تصريح كرد: دولت براي مشخص كردن تعرفه هاي خود با مشكل روبه رو است و دستگاه هاي تصميم گيرنده نيز بايد به سلامت مردم توجه جدي داشته باشند.