تقيان دو مدال نقره كسب كرد / 5 نماينده ايران امروز وزنه خواهند زد

به گزارش خبرگزاري " مهر" رسول تقيان وزنه ‌بردار تيم نفت اهواز در دومين روزمسابقات وزنه برداري قهرماني باشگاههاي آسيا درسالن ورزشي چيلانزار تاشكند پايتخت ازبكستان بعنوان نايب قهرماني وزن 69 كيلوگرم دست يافت.

بنابراين گزارش تقيان درپيكارهاي جوانان اين مسابقات پيش ازاين به سه مدال طلا دست يافته بود. تقيان درحركت دوضرب با بلند كردن وزنه 169 كيلوگرم و رسيدن به حدنصاب مجموع 286 كيلو دومدال نقره حركات دوضرب ومجموع را به‌ گردن آويخت. اين ورزشكار درحركت يك ضرب خود 126 كيلوگرم وزنه را بالاي سرقرارداد.

هادي رضوي ديگر وزنه ‌بردارتيم نفت اهواز دروزن 69 كيلوگرم درحركت يكضرب با مهار وزنه 127 كيلوگرم به مدال برنز رسيد و درمجموع با حد نصاب 268 كيلوگرم درجايگاه پنجم ايستاد.

سهراب مرادي تنها نماينده باشگاه نفت مسجد سليمان دراين وزن با حدنصاب مجموع 241 كيلوگرم در رده دهم قرارگرفت. در پيكارهاي اين وزن چوي پانگ كوم وزنه ‌برداركره شمالي با مهار وزنه‌هاي 130 و170 كيلوگرم وحد نصاب مجموع 300 كيلوگرم برسكوي قهرماني ايستاد.

قنبر توكتوناليف ازقرقيزستان نيز درحركت دوضرب با بالاي سربردن وزنه 159 كيلوگرم ودرمجموع با حد نصاب 285كيلوگرم دومدال برنز به گردن آويخت. مدال نقره حركت يكضرب اين مسابقه با 127 كيلوگرم را كوتمان مولداداسوف ازقرقيزستان بعلت سبكي وزن نسبت به رضوي ازآن خود كرد.

كوتمان مولداداسوف ازقرقيزستان، ايلدارتاجيمف از ازبكستان، رحمان موتي ازپاكستان، روسلان ماكاروف از ازبكستان، نيزوم سنگ ‌اف ازتاجيكستان، جسوربيك جمعه اف ازتركمنستان، حيدرعبود ازعراق و صمد ايكوبف ازتركمنستان به ترتيب درجايگاههاي چهارم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، يازدهم، دوازدهم وسيزدهم اين مسابقه قرار گرفتند.

لازم به يادآوري است: بعدازظهر امروز ودر اوزان 77 و 85 كيلوگرم پيگيري مي ‌شود. محمود اسماعيل زاده در وزن 77كيلوگرم ومحمدحسين برخواه دروزن 85 كيلوگرم براي باشگاه نفت اهواز و احد سنجابي در وزن 77 كيلوگرم، احسان دارابيگي و مهدي آگاه در وزن 85 كيلوگرم براي باشگاه نفت مسجدسليمان وزنه خواهند زد.